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Binali Yıldırım'dan Dr. Küçük'ün kabrine ziyaret

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Binali Yıldırım'dan Dr. Küçük'ün kabrine ziyaret
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Kıbrıs Türkünün özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrini ziyaret etti.
Binali Yıldırım’a Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da eşlik etti.
Anıt Tepedeki törende Binali Yıldırım, Dr. Küçük’ün kabrine çelenk koydu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından anıt özel defterini imzaladı.
Yıldırım, defterde şunları ifade etti: 
“Aziz Lider Dr. Fazıl Küçük,
Kahraman Kıbrıs Türk Halkının dirayetli ve özverili önderliğinizde sürdürdüğü şanlı mücadelenin eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne TBMM başkanı olarak gerçekleştirdiğim ilk ziyaret vesilesiyle huzurunuzdayım.
Bu mücadelede sizin ve ebediyete intikal etmiş tüm dava arkadaşlarınızın eşsiz katkılarını bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve ahdi sorumluluklarının bilinciyle geçmişte olduğu gibi bundan sonra da KKTC ve Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir
Ruhunuz şad olsun.” 

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