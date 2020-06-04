Binaların yangından korunmasıyla ilgili önemli adım

İçişleri Bakanı Baybars, binaların yangından korunmasıyla ilgili tüzüğün daha fazla sürüncemede kalmadan yürürlüğe girebilmesi için ortaya siyasi irade koyacaklarını vurguladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, binaların yangından korunmasıyla ilgili tüzüğün daha fazla sürüncemede kalmadan yürürlüğe girebilmesi için ortaya siyasi irade koyacaklarını kaydetti.

Baybars, “21. yüzyılda artık insanlarımızın hak ettikleri standartlarda, güvenli yapılarda, can ve mal kaybı tehlikesine karşı korunaklı, planlı büyüyen, güvenli kent ve binalarda huzur içinde yaşamasını istiyoruz” dedi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, paydaşlarla, tüzükle ilgili toplantı yaptı.

Baybars, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Şehir Planlama Dairesi, İtfaiye Müdürlüğü ve İlçe İtfaiye Müdürleri ile Planlama İnşaat Dairesi yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısında tüzüğün hayat bulması için siyasi irade ortaya koyacaklarını belirtti.

Tüzüğün, güvenli yapılaşmada önemli bir eksikliği gidereceğini belirten Baybars, şunları kaydetti:

“Son dönemde stratejik bir kurumumuz olan Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yangınında yaşanan sıkıntılarla da bunu acı şekilde tecrübe ettik. Binaların yangından korunması için ülkemizde kapsamlı bir yönetmeliğe ihtiyaç var. Tüzük ülkede yangınlardan kaynaklı can ve mal kaybının önlenmesine yönelik önemli bir adım.”

Baybars, tüzükle ilgili şu bilgiyi verdi:

“Her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirleri, yangınların yol açtığı ısı, duman, zehirleyici ve boğucu gaz ile panik sebebiyle yaşanacak can ve mal güvenliği bakımından oluşacak tehlikeleri en aza indirebilmek için bina tesis ve işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletme esaslarını, yapı kimyasallarının sınıflandırma, değerlendirme, sınırlandırma ve ruhsatlandırılmasını kadar çok kapsamlı bir tüzük hazırlandı.”

Baybars, “21. yüzyılda artık insanlarımızın hak ettikleri standartlarda, güvenli yapılarda, can ve mal kaybı tehlikesine karşı korunaklı, planlı büyüyen, güvenli kent ve binalarda huzur içinde yaşamasını istiyoruz” dedi.

“ÜLKENİN PLANLI VE GÜVENLİ BÜYÜMESİ GELECEK KUŞAKLARA OLAN HİZMET BORCUMUZDUR”

“Ülkenin planlı ve güvenli büyümesi gelecek kuşaklara hizmet borcumuzdur” diyen İçişleri Bakanı, şunları ekledi:

“Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin 15 Temmuz’da son bulmasından sonra da ülkesel fizik plan hedef, strateji ve politikaları kapsamında hazırlanan Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmesiyle birçok alt ölçek planları hayat bulacak. Alt ölçek planlarının şekillenmesine, ‘Binaların Yangından Korunması’ kapsamında hazırlanan tüzük de katkı yapacak.

Daha güvenli ve planlı yapılaşma koşullarını sağlamak amacıyla 2. emirnamenin yürürlükte olduğu süre zarfında bakanlık olarak çalışmalarımıza devam ettik. Ciddi bir eksiklik olarak bu tüzüğün de daha fazla sürüncemede kalmaması gerek.”

TÜZÜĞÜN AMACI

“Binaların Yangından Korunması” konusunda hazırlanan kapsamlı tüzükle; kamu, kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesi ve sonrasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarının belirlenmesi hedefleniyor.