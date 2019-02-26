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Bina yıkıldı, yol kapatıldı

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Serhatköy-Gayretköy anayolu üzerinde bulunan kerpiç bir binanın yıkılması üzerine yol güvenlik nedeniyle trafik akışına kapatıldı.

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Bina yıkıldı, yol kapatıldı
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Çitli Sokak'ta bulunan bir kerpiç binanın duvarı dün yol içerisine yıkıldı.

Geriye kalan kısmının da yıkılma tehlikesi bulunduğundan dolayı yol güvenlik nedeniyle trafik akışına kapatıldı.

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