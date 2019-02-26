Bina yıkıldı, yol kapatıldı

Çitli Sokak'ta bulunan bir kerpiç binanın duvarı dün yol içerisine yıkıldı.
Geriye kalan kısmının da yıkılma tehlikesi bulunduğundan dolayı yol güvenlik nedeniyle trafik akışına kapatıldı.
Serhatköy-Gayretköy anayolu üzerinde bulunan kerpiç bir binanın yıkılması üzerine yol güvenlik nedeniyle trafik akışına kapatıldı.
Çitli Sokak'ta bulunan bir kerpiç binanın duvarı dün yol içerisine yıkıldı.
Geriye kalan kısmının da yıkılma tehlikesi bulunduğundan dolayı yol güvenlik nedeniyle trafik akışına kapatıldı.