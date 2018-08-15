Bin dolar bozdurana bir tepsi baklava

Girneli baklava imalatçısı Bilge Baklava'nın sahibi Mehmet Bulanık, 1000 dolar bozdurana bir tepsi baklava hediye kampanyasını başlattı

Girneli baklava imalatçısı Bilge Baklava'nın sahibi Mehmet Bulanık dövize karşı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın çağrısı üzerine harekete geçip 1000 dolar bozdurana bir tepsi baklava hediye kampanyasını başlattı.

İş adamı Mehmet Bulanık sosyal medyada yaptığı paylaşımda: "Moralini bozma dolarını boz başka TÜRKİYE yok Ülkene sahip çık Bu Ülke hepimizin. Bu Millet 15 Temmuz’da diz çökmedi Allah’ın izniyle Dolar kriziyle de diz çökmeyecek. Kampanya‘ya katılan herkese 1.000$ dolar bozdurana 1 tepsi baklava bizden." dedi