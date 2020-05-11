Bin 3 test sonucu pozitif vaka tespit edilmedi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 3 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Bakan Pilli’nin, 11 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 1003
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-1
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 25.057
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam
Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok