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Bin 3 test sonucu pozitif vaka tespit edilmedi

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Bin 3 test sonucu pozitif vaka tespit edilmedi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 3 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli’nin, 11 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 1003

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-1

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 25.057

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam

Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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