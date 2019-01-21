banner255
Bulutoğluları, birincilikle başladı
Bulutoğluları, birincilikle başladı
19 0
Yoldan çıkarak yol kenarındaki araçlara çarptı
Yoldan çıkarak yol kenarındaki araçlara çarptı
123 0
 
Dünyanın en iyi modeli matematik mühendisi
Dünyanın en iyi modeli matematik mühendisi
19 0
Özok Mobilya’dan anlamlı etkinlik
Özok Mobilya’dan anlamlı etkinlik
21 0
LİMON ile faturaları ödemek artık çok kolay
LİMON ile faturaları ödemek artık çok kolay
7 0
Engelsiz yürekler farklı başladı
Engelsiz yürekler farklı başladı
14 0
İster Demleyip İçin İster Banyosunu Yapın
İster Demleyip İçin İster Banyosunu Yapın
51 0
banner82

Bimici’ye sahip çıkılmadığı iddiaları yersiz

banner27

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yeni Erenköy’deki yağışlarda evi hasar gören ve onarımı sırasında yaşamını yitiren 90 yaşındaki Arzu Bimici’yle ilgili iddialara açıklık getirdi.

banner210
Bimici’ye sahip çıkılmadığı iddiaları yersiz
banner215

 

 

Açıklamada, iddianın yersiz olduğu vurgulanarak, bölgede gerekli girişimleri yapan memurlara Arzu Bimici’nin kalacak yeri olduğu bilgisinin verildiği ifade edildi.

7 çocuğu olan Arzu Bimici’nin, aynı köydeki kızının yanına yerleştiği vurgulanan açıklamada, evin tamiratı belediye tarafından yapıldığı sırada ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yeni Erenköy’deki yağışlar sırasında evi olumsuz etkilenen ve bu süre zarfında hayatını kaybeden 90 yaşındaki Arzu Bimici ile ilgili iddialara yanıt verdi.

Açıklamada, bölgedeki yoğun yağışların ardından Sosyal Hizmetler Dairesi memurlarının, hem belediye hem de muhtarları arayarak, yapılabilecekler konusunda bilgi aldığı ifade edilerek, aynı durumun 90 yaşındaki Arzu Bimici için de geçerli olduğu kaydedildi.

7 çocuğu olan Arzu Bimici’nin, aynı köydeki kızının yanına yerleştiği vurgulanan açıklamada, evin tamiratı belediye tarafından yapıldığı sırada ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, “Burada devletin eksikliği ve sahip çıkmadığı iddiaları yersizdir. Dairemize bildirilen her konuyla yasal mevzuat çerçevesinde yakından ilgileniyoruz” denildi.

Muhtaç bir bireyin bakıma alınması veya yardımda bulunulması için gereken prosedürün anımsatıldığı açıklamada, kendilerine Arzu Bimici’nin kalacak yeri olduğu bilgisinin verildiği vurgulandı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.