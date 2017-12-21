Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun “çocuklar, gençler ve toplumun geleceğini olumsuz etkileyen risklerin göğüslemesi” adına Health Education Center/Türkiye, uzmanlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği halinde Tangör Özgürgün himayesinde geliştirdiği “Kişisel Gelişim Seferberliği Projesi” çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun “çocuklar, gençler ve toplumun geleceğini olumsuz etkileyen risklerin göğüslemesi” adına Health Education Center/Türkiye, uzmanlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği halinde Tangör Özgürgün himayesinde geliştirdiği “Kişisel Gelişim Seferberliği Projesi” çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “Bilinçli Birey Güçlü Toplum” sloganı ile geliştirilen “Kişisel Gelişim Seferberliği”nin ikinci adımı olan “Arp ile Terapi” çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde ilkokullarda başladı.

Arp Sanatçısı Deniz Aker tarafından sunulan terapi programı çerçevesinde Arabahmet İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Gelibolu, Necati Taşkın İlkokulu, Şht Doğan Ahmet İlkokulu, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Gelibolu İlkokulu ve Şht.Tuncer İlkokulu’na gidildi.

Komisyon adına Uzman Psikolog Serap Safer’in de eşlik ettiği Arp ile Terapi Programı çerçevesinde gidilen bütün okullarda gerek okul yönetimleri, gerek öğretmenler, gerekse öğrenciler, çok beğendiklerini belirttikleri çalışmanın okullarında tekrarlanması talebinde bulundular.

PROJENİN AMACI

“Arp’ın tellerden çıkan tınılar çocuğun bilinç ve benliğine doğru ilerleyerek, her türlü anlam, duygu ve çağrışımla ruhlarına dokunur. Korku ve güvensizliklerinden daha çok uzaklaşırlar. Böylece kendilerine güvenmeyi öğrendiklerinde iradeleri daha da güçlenir. Fiziksel ve ruhsal dünyaları arasında bağ kurulmaya başlar” gerçeğinden yola çıkarak Arp Sanatçısı Deniz Aker tarafından hazırlanan Arp Terapi Programı ile, “eğitim yaşamlarının en kritik dönemlerini geçiren İlkokul 5. Sınıf öğrencilerinin gelişimine, müziğin evrensel değerleri ile katkı sağlama” hedefleniyor.

ÇOCUKLAR VE ARP TERAPİ

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile böylesi bir projeyi hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Arp Sanatçısı Deniz Aker, arp terapinin çocuklar üzerindeki bilimsel etkilerini şöyle açıkladı:

“Müzik çocukların ruhsal dünyası ile iletişim kurarak onların duygusal ve toplumsal gelişimlerine katkıda bulunur. Müziği algılamak ve bununla birlikte ruhani bir gelişim yolunda olmak evrensel bir hazdır.

Arp terapi bu değişim ve gelişime yardımcı olurken bir yandan da çocuklara, sıkıntı verici bir ortamın dışına çıkabilmelerini sağlar. Dinledikleri müzik önce onları rahatlatır, sonra da içlerinde güven duygusu uyandırır. Arpın tınıları, çocukların hareket ve duyu sistemlerinin gelişimini destekleyerek, dikkat-konsantrasyon gibi zihinsel becerilerinin kuvvetlendirilmesine ve iletişim yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olur.

Arp Terapi esnasında çocuk, fiziksel yeteneklerini yeniden şekillendirebilir. Birtakım davranış kusurları varsa bunları değiştirebilir. İçine dönük olan bir çocuk, kendini ifade edebilme konusunda eksiklikler yaşar. Arp terapi dil yetisinin gelişimine destek olarak, çocuğa ifade yeteneğini kazandırır. Tellerden çıkan tınılar çocuğun bilinç ve benliğine doğru ilerleyerek, her türlü anlam, duygu ve çağrışımla ruhlarına dokunur. Korku ve güvensizliklerinden daha çok uzaklaşırlar. Fiziksel ve ruhsal dünyaları arasında bağ kurulmaya başlar. Böylece kendilerine güvenmeyi öğrendiklerinde iradeleri daha da güçlenir.

Bu kazanımlar sayesinde çocuk, kendi iç dünyasındaki keşfedilmemiş yerlere ulaşabilme ve bunları çevreye sunabilme imkânını yakalar. Bu da müziğin sosyal etkileşimde ki önemini bize bir kere daha gösterir.”

MADDE BAĞIMLILARINA ARP TERAPİ

Deniz Aker, projenin ikinci ayağı ise tüm dünyada uygulanan Arp ile Madde Bağımlılığı Terapi Programı’nın yararları konusunda ise şu bilgileri verdi:

“Müziğin insanoğlu üzerindeki olumlu etkisi, antik dönemden başlayarak tarih boyunca günümüze kadar uzanmaktadır. “Müzik” kelimelerin notaya dönüşerek, insanın kendini seslerle ifade etmesine imkân veren ve iletişim amaçlı kullanılan bir sanattır. Bu nedenle Müzik, bütün kültürlerin evrensel dilidir.

Bu evrensel dille şifa arasında yararlı bir ilişki kuran ARP enstrümanı, gerek dizeleri, gerek tınıları ve renk yelpazesi ile ses ve alıcı arasında önemli bir ilişki kurmaktadır. Benzersiz iyileştirici özelliklere sahip arpın tınıları, madde bağımlılığı tedavisi gören insanların iyileşmesi yönünde destek ve köprü görevi görmektedir. Uluslararası ARP Terapi Programı uygulayıcı mezunlarının hedefi, bireylerin duygusal, fiziksel, zihinsel ve ruhsal bütünlüğünü sağlayarak, arpın yatıştırıcı sesi ile yaşam kalitelerini arttırmaktır. Ayrıca Arp ile interaktif çalışma imkânı yaratılarak, bağımlıların kendileri ile yüzleşme, tahammül etme, içe kapanma ve yetersizlik korkusunda azalma ve uyumluluğu artırma yönünden bireylere yardımcı olur. Arp Terapi uygulamasındaki Terapötik müzik Bağımlılarda;

Stresi azaltma etkisinin yanında, fiziksel, ruhsal, zihinsel ve duygusal balansı yaratır. Böylece artan gevşeme ve uyku hali ile beden, olumlu yönde iyileşmeye yönelir. Endorfin seviyesini artırarak kaygı, stres, baskısal duygular, ağrı ve anksiyete hallerini azaltır. Uzun sureli yapılan ilaç tedavilerine destek yaparak, verimliliği artırır. Solunum ve kalp ritimlerini düzenler. Kan basıncını normal düzeye getirir. Zihinsel odaklanmayı kolaylaştırır ve anda kalmaya yardımcı olur. Kısa süreli hafızayı ve dikkati geliştirir. Enerji seviyesinin artmasını sağlar ve iradeyi güçlendirir. Böylece kendilerine karşı duydukları güven artmaya baslar.

Madde bağımlılığı tedavisi gören insanların tedavi kürü sonrasında yalnız kalmaları boşluk duygularını artırıp maddeye dönmelerini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle hem tedavi kürü sırasında hem de tedavi sonrasında müziğin sosyal etkileşimde ki önemi benimsenerek gerekli etkinlikler düzenlenmelidir.”

HASAN KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise verdikleri mücadeleye Arp ile Tedavi Projesi ile büyük katkı sağlayacak olan Arp Sanatçısı Deniz Aker’e teşekkürlerini sundu.

Projenin Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile verimli bir işbirliğinin güzel bir örneği olduğuna dikkati çeken Karaokçu, “Gittiğimiz okullarda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizde gördüğümüz heyecan ve memnuniyet, attığımız adımın ne kadar doğru ve yerinde olduğunu göstermektedir” dedi.