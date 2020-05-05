“Bilim Kurulu’nun raporu ne zaman açıklanacak?”

TDP Genel Başkanı Özyiğit, Sağlık Bakanlığının, Bilim Kurulunun konuyla ilgili raporunu ne zaman açıklayacağını sordu, erken açılım ile ilgili uyarılarda bulundu

Mecliste konuşan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını, ancak salgın tehdidinin geçmediğini ifade ederek, Sağlık Bakanlığının, Bilim Kurulunun konuyla ilgili raporunu ne zaman açıklayacağını sordu, erken açılım ile ilgili uyarılarda bulundu.

Okulların açılması konusunda da hükümetten “çeşitli açıklamalar, gelgitler ve çelişkili açıklamalar” yapıldığını ifade eden Özyiğit, salgın tehdidi geçtiyse okulların açılmasına itirazları olmadığını ancak gerçekten tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti, bakanlığın yüksek öğrenim dahil eğitime yönelik ne gibi adımlar attığını sordu.

Özyiğit, Güney’de çalışan kişilerle ilgili de hükümetin bazı açılım ve önlemler alması gerektiğini ifade ederek, aksi takdirde bu kişilerin iş kaybı yaşayacağını, bu konunun iki toplumlu çalışılarak çözülmesi gerektiğini söyledi.

Merit Oteller’in sahibinin oğlunun ülkeye gelmesi ve karantinaya alınmaması konusuna da değinen Özyiğit, kimseye ayrıcalık yapılmaması gerektiğini ifade etti, ayrıca Diyalog TV’nin kapatılmasını eleştirdi, düşünce ve ifade özgürlüğüne inandıklarını vurguladı.

