Bilim Kurulu onaylarsa 15 Mayıs'ta okullar açılabilir

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, 15 Mayıs'a kadar okulların açılmasıyla alakalı bilim kuruluna eğitime başlanabilmesi ile ilgili koşulları ve takvimi sunmasını istedi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 15 Mayıs'a kadar okulların açılmasıyla alakalı bilim kuruluna resmi yazı ile eğitime başlanabilmesi ile ilgili koşulları ve takvimi sunmasını istediğini söyledi.

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

“Bilim kurulu karar verecek. 2 senaryo vardır okulların açılması için birincisi hiç açılmaması diğeri ise Mayıs'ın herhangi bir tarihinde açılması yönündeydi. Her şey yolunda giderse 15 Mayıs'tan sonra okulların açılma onayını Bilim Kurulu vermesi halinde açabiliriz. Fakat okulların açılıp açılmaması konusu belirsizdir.

Üniversiteler açısından sıkıntılar vardır. Çünkü seyahat sıkıntısı vardır öğrenciler gelseler bile karantinada kalacaklar bu da öğrenciler içinde sıkıntılar barındırır. Üniversitelerin geleceğinde sıkıntılar olacaktır. Üniversite rektörleri ile toplantı yaptık. YÖK'e maddeler yolladık. Tüm öğrencilerin paydaşlarıyla yazı yollayacağız. Öğrenci dostu kafe yapacağız öğrenci dostu ada yapacağız. Öğrenciler bunu hissetmezse memnun olmaz. Ev sahipleri veya yurtlar öğrencilere anlayış göstermeleri lazım. Herkes fedakarlık yapması lazım eğer yapmazlarsa evler, yurtlar boş kalacak. KKTC öğrenciler için fedakârlık yapıp öğrenci dostu olmamız gerekiyor.

Kreşler çok büyük sorundur bizim sağlık sorununu atlattığımız zaman rahatlayacaklardır. Özelde çalışanlar sorunlar yaşamaktadır.

Üniversite öğrencileri halkın içinde olması lazım kendi ülkelerine gittiği için bir Kıbrıslı arkadaş edinmediyse çok yanlıştır. DAÜ bu yanlışı yapan bir üniversitedir kendini kampüs içine kapatmıştır. Öğrenciler için Maraş’da da yurdu olması gerekirdi Karakolda’da, Sakarya’a da ama kendini kampüs içine yaptığı için öğrenciler yaşadıkları yerleri bilmeden ülkeye dönmektedir"