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Bilim insanları corona virüsün olumlu yanını buldu

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ABD'li bilim insanları dünya genelinde milyonlarca insan bulaşan corona virüsün gezegenimizi olası bir meteor tehdidine karşı yürütülecek mücadeleye hazırladığı görüşünde

Bilim insanları corona virüsün olumlu yanını buldu

ABD'li bilim insanları, corona virüs  pandemisinden de olumlu sonuçlar çıkarılabileceği görüşünde. 

Bilim insanları corona virüsün olumlu yanını buldu: İnsanlığı meteor çarpmasına hazırlayabilir - 2

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, bilim insanları corona virüsle mücadeleye kapsamında atılan adımlar gezegenimize hızla yaklaşan tehlikeli bir göktaşına hazırlanmamızı sağlayabileceğinin altını çiziyor. 

Bilim insanları corona virüsün olumlu yanını buldu: İnsanlığı meteor çarpmasına hazırlayabilir - 3

Uzay Kaşifleri Birliği Yakın Dünya Nesneleri Komitesi'ne başkanlık Thomas Jones, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Corona virüsün, asteroit çarpışmasını engellemek isteyenler için iyi bir vaka çalışması olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 

Bilim insanları corona virüsün olumlu yanını buldu: İnsanlığı meteor çarpmasına hazırlayabilir - 4

NASA'nın Gezegensel Savunma Sorumlusu ve Gezegensel Savunma Koordinasyon Ofisi’nin (PDCO) program yöneticisi Lindley Johnson ise pandemiyle asteroit tehlikesi arasında bazı paralellikler bulunduğunu belirtti. 

Bilim insanları corona virüsün olumlu yanını buldu: İnsanlığı meteor çarpmasına hazırlayabilir - 5

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti. 

Bilim insanları corona virüsün olumlu yanını buldu: İnsanlığı meteor çarpmasına hazırlayabilir - 6

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil. 

Bilim insanları corona virüsün olumlu yanını buldu: İnsanlığı meteor çarpmasına hazırlayabilir - 7

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti. 

Bilim insanları corona virüsün olumlu yanını buldu: İnsanlığı meteor çarpmasına hazırlayabilir - 8

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu. 

Bilim insanları corona virüsün olumlu yanını buldu: İnsanlığı meteor çarpmasına hazırlayabilir - 9

Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek. 

  

Bilim insanları corona virüsün olumlu yanını buldu: İnsanlığı meteor çarpmasına hazırlayabilir - 10

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti. 

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