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Bilgilendirici ve keyifli bir eğitim

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Biker Ladies Cyprus, daha güvenli sürüşü sağlamak ve bilinçlenmeyi artırmak için ‘Güvenli Sürüş Eğitimi’ etkinliği düzenledi

Bilgilendirici ve keyifli bir eğitim
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Biker Ladies Cyprus, 24 Mart 2018 Cumartesi günü NCM Honda’nın sponsorluğunda ‘Güvenli Sürüş Eğitimi’ etkinliği düzenledi.

Biker Ladies Cyprus üyelerinin katıldığı eğitimde daha güvenli sürüşü sağlamak ve bilinçlenmeyi artırmak için sürüş teknikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte ilk olarak NCM Honda direktörü Özün Etkin, güvenli sürüş ile ilgili kısa bir eğitim verdi. Ardından, Biker Ladies üyeleri eğitim alanında deneme sürüşleri gerçekleştirdi.

Oldukça keyifli bir atmosferde geçen etkinlikte, gerçekleştirilen ikramlar, eğitim ve deneme sürüşünün ardından dengede yavaş sürme yarışı yapıldı.

Yavaş sürme yarışını kazanan Hatice Bittacı, ödülünü NCM Honda direktörü Özün Etkin’den aldı.

Etkinliğin sonunda Biker Ladies Cyprus Başkanı Damla Köroğlu grup sürüşlerinde güvenli sürüş kuralları hakkında bilgi verdi.
NCM Honda’dan güvenli sürüş eğitimi alanlar uluslararası geçerliliği olan bir motosiklet sürüş eğitimi sertifikasına sahip oluyor ve ehliyet almak istediğinde yeniden sürüş dersi almak zorunda kalmıyor.

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