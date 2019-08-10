Bilet fiyatları için teknik çalışma yapılıyor

Anadolu Jet, Kuzey Kıbrıs ile Hatay arasında tarifeli uçuşlara başladı. Turizm Bakanı Üstel, yapılan girişimlerin meyvelerini almaya başladıklarını, bilet fiyatlarının aşağıya çekilmesi için de teknik çalışmalar yapıldığını vurguladı

Anadolu Jet’in, Kuzey Kıbrıs ile Hatay arasında tarifeli uçuşları önceki gün başladı. KKTC Hatay arasında her gün sefer olması öngörülüyor.

Ercan Havalimanı’nda seferlerin başlaması vesilesiyle tören düzenlendi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, törende yaptığı konuşmada, bir süre önce yapılan girişimin meyvelerini almaya başladıklarını, bilet fiyatlarının aşağıya çekilmesi için de teknik çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Üstel, THY ve Anadolu Jet in sefer sayılarını arttırmasının fiyatların aşağıya çekilmesine hizmet edeceğine inandığını kaydetti.

KKTC'ye uygulanan ambargonun havayolu işletmeleri arasında rekabeti olumsuz etkilediğini dolayısıyla fiyatların yüksek olmasında etkili olduğunu kaydeden Üstel, havalimanı vergilerinin de fiyatlarda etkili olduğunu söyledi.

Üstel, “Havaalanımızda da yüksek vergiler mevcuttur. Türkiye’deki havalimanlarında da vergiler uygulanıyor, tüm bunları masaya yatırıp, nasıl asgariye indireceğiz, o çalışmaları yapacağız” dedi.

Üstel, T&T’nin de bilet fiyatlarının düşmesi için katkı koyması gerektiğini söyledi.

Havalimanının tamamlanması için hükümetin üzerine düşeni yaptığını dolayısıyla 2020’de hava limanının tamamlanmasını temenni ettiğini kaydeden Üstel, Limanın bitmesinin daha çok yolcu taşıyan uçakların gelmesi ve rekabetin artması anlamı taşıdığını kaydetti.

Havalimanının tamamlanmasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de neden Kıbrıslı Türklere ulaşımda ambargo uygulandığını soracaklarını kaydeden Üstel, yeni havalimanı KKTC’nin vitrini olacağını ve Avrupa ülkelerimin kapılarını zorlayacaklarını ifade etti.

Anadolu Jet’in Karadeniz’ e de direkt seferler başlamasını arzu ettiğini kaydeden Üstel, gelecek yıl için bu çalışmaların başlatılmasını istedi.

Cari açığın büyük bir kısmının turizm ve yüksek eğitim sektörünün kapattığını kaydeden Üstel, 2020’nin hem turizm yılı olacağına hem de öğrenci sayısında da artış olacağına inandığını ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, yeni destinasyonların eklenmesi, yeni havalimanının açılmasıyla geniş gövdeli uçakların gelebilmesi, bilet fiyatlarının da aşağı çekilmesiyle yolcu sayısının daha da artacağına inandığını belirtti.

Anadolu Jet Pazarlama Müdürü Ahmet Yıldız, Nisan ayında 4 şehre direk seferler başlattıklarımı, Hatay’ın 7’nci destinasyon olacağını söyledi.

Türkiye’den KKTC’ ye sefer kapasitesinin yüzde 110 arttırıldığını kaydeden Yıldız, KKTC’nin turizm potansiyeline inançlarının tam olduğunu, bu nedenle yatırımlarını arttıracaklarını söyledi.

T&T Havalimanı işletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Naci Işık, 300 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yaptıklarını, hükümetin yatırımların önünü açacağına inandıklarını söyledi. Zamlardan dolayı yolculardan sık sık şikayet geldiğini belirten Işık, bilet fiyatlarının aşağıya çekilmesini temenni etti.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Mustafa Sofi, uçuş sayısının 7 yıllık sürede 2 milyon 300 binden 4 milyona çıkarıldığına işaret ederek, yeni havalimanı ile birlikte uluslararası uçuşlara da hazır olacaklarını belirtti.

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