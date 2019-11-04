banner255
banner69
ENI ve Total şirketlerinden 7’nci parselden geri adım
ENI ve Total şirketlerinden 7’nci parselden geri adım
5 0
“Halk ve UBP tabanı yeni bir cumhurbaşkanı istiyor”
“Halk ve UBP tabanı yeni bir cumhurbaşkanı istiyor”
6 0
 
Akıncı’dan Anastasiadis’e kalıcı bölünme uyarısı
Akıncı’dan Anastasiadis’e kalıcı bölünme uyarısı
7 0
“Bugünü değil yarını kazanacak politikalar üretilmeli”
“Bugünü değil yarını kazanacak politikalar üretilmeli”
5 0
“Nüfusun 3-4 katı turist ağırlıyoruz”
“Nüfusun 3-4 katı turist ağırlıyoruz”
7 0
Ozanköy'ün kahramanlık öyküsü
Ozanköy'ün kahramanlık öyküsü
168 0
Başkentte Koray Avcı rüzgarı
Başkentte Koray Avcı rüzgarı
31 0
banner82

Bilbay Eminoğlu, Hamitköy’de yaşatılacak

banner27

Merhum Gazeteci Bilbay Eminoğlu’nun adı Hamitköy’de bir sokağa verildi

Bilbay Eminoğlu, Hamitköy’de yaşatılacak
banner267

Kıbrıs Türk basınıın duayen isimlerinden gazeteci merhum Bilbay Eminoğlu’nun adı Hamitköy’de bir sokağa verildi.

6 yıl önce hayata veda eden usta gazetecinin adı, Lefkoşa Türk Belediyesi Meclisi’nin aldığı bir kararla artık Hamitköy’de bir sokakta yaşatılacak.

1938’de doğan ve gazeteciliğe 1960’da başlayan Eminoğlu, ilk olarak Bozkurt Gazetesi’nde başladı ve buradaki görevini uzun yıllar sürdürdü.

BRT’de 1984-1999 yılları arasında televizyon haber amirliği görevinde bulunan Eminoğlu, daha sonra  Kıbrıs Gazetesi’nde de haber editörlüğü ve köşe yazarlığı yaptı.

Sürekli basın kartı sahibi olan ve 2010 yılında Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Basın Hizmet Ödülü’ne layık görülen Eminoğlu, 3 Kasım 2013’te, 75 yaşındayken hayata veda etti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.