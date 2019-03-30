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Beylerbeyi’ne metrekareye 170 KG yağış düştü

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Beylerbeyi’ne metrekareye 170 KG yağış düştü
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Meteoroloji Dairesi, dün ve gece, Beylerbeyi’ne metrekareye 170 KG yağış düştüğünü açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 arasında gerçekleşen yağışlarla ilgili açıklamasına göre, Beylerbeyi’ni, 87 kg/m² ile Alevkaya izledi.
Girne’de 79 kg/m², Esentepe’de 66 kg/m², Selvilitepe’de 59 kg/m², Boğaz’da 58 kg/m², Karaoğlanoğlu’nda 57 kg/m², Değirmenlik’te 50 kg/m² yağış kaydedildi.
Diğer yörelerde ise 2 ile 49 kg/m2 arası yağış oldu.

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