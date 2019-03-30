Beylerbeyi’ne metrekareye 170 KG yağış düştü

Meteoroloji Dairesi, dün ve gece, Beylerbeyi’ne metrekareye 170 KG yağış düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 arasında gerçekleşen yağışlarla ilgili açıklamasına göre, Beylerbeyi’ni, 87 kg/m² ile Alevkaya izledi.

Girne’de 79 kg/m², Esentepe’de 66 kg/m², Selvilitepe’de 59 kg/m², Boğaz’da 58 kg/m², Karaoğlanoğlu’nda 57 kg/m², Değirmenlik’te 50 kg/m² yağış kaydedildi.

Diğer yörelerde ise 2 ile 49 kg/m2 arası yağış oldu.