Beylerbeyinde elektrik kesintisi

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Beylerbeyi Köy girişi ile Ambelia Village Tatil Köyü arasında kalan yerleşim yerlerinin elektrik enerjisi kesik olacak.
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