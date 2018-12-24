Beyarmudu’nda Dr.Ahmet Bayar adına sokak ismi verildi

Beyarmudu’nun sevilen simalarından Dr. Ahmet Bayar, 55 sene önce 21 Aralık 1963’te Lefkoşa Türk Lisesi’nde okurken, okul bahçesinde Rumlar tarafından ateş açılarak vurulan üç öğrenciden biriydi.

Milli mücadelemizde yer alan bu olaydan dolayı bugün 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle, Beyarmudu Belediyesi tarafından Dr.Ahmet Bayar’ı onure etmek ve köydeki kurum ve derneklere yardımlarından dolayı Beyarmudu’nda bir sokağa Dr. Ahmet Bayar ismi verildi.