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Beyarmudu’nda Dr.Ahmet Bayar adına sokak ismi verildi

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Beyarmudu’nun sevilen simalarından Dr. Ahmet Bayar, 55 sene önce 21 Aralık 1963’te Lefkoşa Türk Lisesi’nde okurken, okul bahçesinde Rumlar tarafından ateş açılarak vurulan üç öğrenciden biriydi.

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Beyarmudu’nda Dr.Ahmet Bayar adına sokak ismi verildi
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Milli mücadelemizde yer alan bu olaydan dolayı bugün 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle, Beyarmudu Belediyesi tarafından Dr.Ahmet Bayar’ı onure etmek ve köydeki kurum ve derneklere yardımlarından dolayı Beyarmudu’nda bir sokağa Dr. Ahmet Bayar ismi verildi.

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