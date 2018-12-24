Beyarmudu’nda Dr.Ahmet Bayar adına sokak ismi verildi

Milli mücadelemizde yer alan bu olaydan dolayı bugün 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle, Beyarmudu Belediyesi tarafından Dr.Ahmet Bayar’ı onure etmek ve köydeki kurum ve derneklere yardımlarından dolayı Beyarmudu’nda bir sokağa Dr. Ahmet Bayar ismi verildi.
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