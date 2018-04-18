Beton mikserleri tehlike saçıyor

Yollarda 30 ton beton taşıyan bazı beton mikseri araçlarının lastiklerinin trafikte seyretmeye elverişsiz olduğu tespit edildi

Taş ve beton yüklü büyük araçların trafikte yarattığı tehlikelerin önü alınamıyor.

Trafikte seyir halindeki ağır tonajlı büyük araçların aşırı süratli, dikkatsiz ve tedbirsiz seyrettikleri bir kez daha gözler önüne serildi.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şubesi Ekipleri’nin, önceki akşam rutin devriye kontrolleri sırasında, beton mikserlerinin lastiklerinin aşırı derece yıpranmış oldukları tespit edildi.

Polis ekipleri, bahse konu araç sürücülerini rapor ederken, bu lastiklerle tonlarca beton taşımalarının ve trafikte seyretmelerinin, hem kendi hayatları hem de diğer araçlar açısından tehlikeli olduğu konusunda da uyardı.

30 ton beton taşıyan beton mikserlerinin lastiklerinin aşırı derecede yıpranmış olduğu, bir aracın ise lastiğinin yıpranma sonucunda tamamen patladığı görülürken, trafikte seyreden salon araçlar ve yayalar açısından ciddi bir tehlike arz eden bu araçlar rapor edildiler.

Her gün ülkenin farklı bölgelerine onlarca ton beton taşıyan bu araçlar, önceki akşam rapor edilmelerinin ardından, yıpranmış, eskimiş lastikleriyle trafikte seyahatlerine devam ettikleri görüldü.

Trafik polislerinin 236 TL ceza yazarak, aynı yıpranmış lastiklerle trafiğe salıverdiği bu tehlikeli araçların, hem sürücüleri hem de trafikte seyreden diğer araçlar ve yayalar açısından ciddi bir tehdit olduğu görülüyor.

Polislerin rutin devriyesi neticesinde rapor edilen bir inşaat şirketinin birçok beton mikseri araçlarının lastiklerinin trafikte seyretmeye elverişsiz olduğu tespit edilirken, diğer ağır tonajlı büyük araçların da aynı durumda olabileceği düşünülüyor.

Trafikte aşır süratli, dikkatsiz ve denetimsiz olan bu ağır tonajlı araçların, denetlenmesi gerektiği üzerinde duruluyor. Yıpranmış ve her an patlayabilecek lastiklerle 30 ton beton taşıyan bu araçların aşırı sürat yaptıkları da görülüyor.

Polisin bu araçları daha sık kontrol etmesi gerekirken, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereği Çalışma Bakanlığı ve yol güvenliği gereği de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından, inşaat şirketlerinin araçlarının kontrol edilmesi ve sıkı denetim altında tutulması gerektiği düşünülüyor.

İnşaat şirketlerinin, gerek yıpranmış ve trafiğe elverişsiz lastiklerle araçlarını trafiğe soktukları, gerekse ağır tonajlı ve yüklü bu araçları ehliyeti olmayan şahıslara kullandırdıkları da biliniyor. (Rana Sarro)