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Beşparmaklar’daki taş ocaklarını AB’ye şikayet

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DİKO’lu Rum AP Milletvekili Kostas Mavridis, Beşparmak dağlarında faaliyet gösteren taş ocaklarını AB Komisyonu’na şikayet etti.

Beşparmaklar’daki taş ocaklarını AB’ye şikayet
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Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum AP Milletvekili Mavridis, AB Komisyonu’na sunduğu mektupta, Beşparmak dağlarında 36’dan fazla taş ocağının yasadışı şekilde faaliyet gösterdiklerini iddia ederek, bu taş ocaklarının Beşparmak dağlarının doğal yapısına verdiği zarara vurgu yaptı.
Habere göre, Mavridis ayrıca, söz konusu taş ocaklarının Güney Kıbrıs’taki üreticilerle de haksız rekabet içerisinde bulunduklarını iddia ederek söz konusu bölgenin AB tarafından koruma altına alınmamasının ve ilgili AB yasalarının uygulanmamasını eleştirdi.
 

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