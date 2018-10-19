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Besim: Aile içi şiddete karşı mücadele etmeliyiz

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Sağlık Bakanı Filiz Besim, LTB Kadın Sığınma Evi Sorumlusu Bilgen Anayasa ve Şiddete Karşı Yan Yana Proje Koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz ile bakanlıkta bir araya geldi.

Besim: Aile içi şiddete karşı mücadele etmeliyiz
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Bakan Besim’e, LTB Kadın Sığınma Evi’nin, Kasım 2016’dan bu yana toplumsal cinsiyet eşitliği ve aile içi şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında verdiği hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili yapılan çalışmalar ve imzalanacak protokolle ilgili bilgiler aktarıldı.  
Bakanlıkltan yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında, içerisinde “Polis Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler, Sağlık Bakanlığı ve LTB Kadın Sığınma Evi temsilcilerinin bulunacağı Aile İçi Şiddet Mekanizması’nın kurulması, özellikle ölüm veya ağır fiziksel şiddet boyutuna ulaşması muhtemel vakaların önlenmesini sağlayacak Risk Değerlendirme ve Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi ve koordinasyon içinde uygulanması, Aile içi şiddet vakalarına müdahalede izlenmesi gereken yolun belirlenmesi ve gerekli eğitim hizmetlerinin sağlanması hedefleniyor.
Sağlık Bakanı Filiz Besim, işkence, şiddet ve cinsel istismarın maalesef ülkemizde giderek artış gösterdiğini,  bunun insan hakları ihlali olduğunu, bu konuda mağdur olan kişilere yardım edecek ilgili her kesimin büyük önem taşıdığını kaydetti.
Evrensel bir sorun haline gelen şiddetin kriterlerinin belirlenmesi için oluşan İstanbul Protokolü’nün Cumhuriyet Meclisi’nde de onaylanarak kabul edildiğini hatırlatan Besim, bu anlamda bilinçlendirme ve farkındalık yaratılması, aile içi şiddete karşı etkin mücadele için Sağlık Bakanlığı olarak her zaman katkı koymaya hazır olduklarını belirtti.

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