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Besi yemleri analizleri açıklandı

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Buna göre 8 süt yemi, 4 besi yemi ve 4 yem hammaddesinde yapılan analiz sonuçlarında, 3 besi yeminde beyan edilen oranın üzerinde protein içerdiği, 8 süt yemi ve 1 besi yeminde ise yağ oranlarının beyan edilen limitin altında olduğu belirlendi

Besi yemleri analizleri açıklandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, kasım ayı yem analiz sonuçlarını açıkladı. Buna göre 3 besi yeminde beyan edilen oranın üzerinde protein içerdiği, 8 süt yemi ve 1 besi yeminde ise yağ oranlarının beyan edilen limitin altında olduğu belirlendi.

Açıklamada, Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü tarafından yem fabrikalarının rutin olarak denetlendiği kaydedildi.

Bu kapsamda, Kasım ayı içerisinde 4 yem fabrikasından ve Toprak Ürünleri Kurumu’ndan toplam 16 yem numunesi alındığı ve analizlerin yaptırıldığı belirtildi.

Buna göre 8 süt yemi, 4 besi yemi ve 4 yem hammaddesinde yapılan analiz sonuçlarında, 3 besi yeminde beyan edilen oranın üzerinde protein içerdiği, 8 süt yemi ve 1 besi yeminde ise yağ oranlarının beyan edilen limitin altında olduğu belirlendi.

Dairenin düzenli olarak yem fabrikalarından yem numunesi alımına devam edeceği ve analiz sonuçlarının Bakanlığın sitesinde yayınlanacağı kaydedildi.

Tarih

Hay.Kod.

Numune Adı

Numune Alınan Yer

Beyan  HP Degeri  %

HP Degeri Alt ve Üst Sınır +_ %

Protein Analiz Sonucu

Beyan yağ %

Yağ Degeri Alt ve Üst +_ %

Yağ Analiz Sonucu

12.11.2019

871

Besi yemi (Pelet)

M. Hacı Ali Yem Fab.

12

1,5

13,99

3

1

2,93

12.11.2019

873

Süt (Pelet)

M. Hacı Ali Yem Fab.

16

2

18,68

5

1

3,42

12.11.2019

878

Süt (Pelet)

M. Hacı Ali Yem Fab.

19

2,375

19,52

5

1

2,5

12.11.2019

880

Besi yemi(Pelet)

Cahit Genç Ltd.

12

1,5

14,04

3

1

2,2

12.11.2019

882

Süt Yemi (Pelet)

Cahit Genç Ltd.

16

2

17,08

5

1

2,31

12.11.2019

883

Besi yemi(Pelet)

Binboğa Yem Fab

12

1,5

13,78

3

1

3,17

12.11.2019

885

Süt Yemi

Binboğa Yem Fab

19

2,375

19,4

5

1

2,79

12.11.2019

891

Süt Yemi

Binboğa Yem Fab

16

2

16,92

5

1

2,89

13.11.2019

461

Besi yemi

Ali Kızılkan

12

1,5

15,11

3

1

1,9

13.11.2019

463

Süt Yemi

Ali Kızılkan

16

2

17,99

5

1

1,29

19.11.2019

274

Süt Yemi

TÜK

16

2

15,36

5

1

2,81

19.11.2019

271

Süt Yemi

TÜK

21

2,625

20,63

5

1

2,28

19.11.2019

267

Buğday

TÜK

10,66

2,79

19.11.2019

266

Arpa (Yerli)

TÜK

9,62

1,94

19.11.2019

311

Mısır

TÜK

6,3

2,29

19.11.2019

310

Arpa (ithal)

TÜK

9,98

2,23
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