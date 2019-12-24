Besi yemleri analizleri açıklandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, kasım ayı yem analiz sonuçlarını açıkladı. Buna göre 3 besi yeminde beyan edilen oranın üzerinde protein içerdiği, 8 süt yemi ve 1 besi yeminde ise yağ oranlarının beyan edilen limitin altında olduğu belirlendi.
Açıklamada, Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü tarafından yem fabrikalarının rutin olarak denetlendiği kaydedildi.
Bu kapsamda, Kasım ayı içerisinde 4 yem fabrikasından ve Toprak Ürünleri Kurumu’ndan toplam 16 yem numunesi alındığı ve analizlerin yaptırıldığı belirtildi.
Buna göre 8 süt yemi, 4 besi yemi ve 4 yem hammaddesinde yapılan analiz sonuçlarında, 3 besi yeminde beyan edilen oranın üzerinde protein içerdiği, 8 süt yemi ve 1 besi yeminde ise yağ oranlarının beyan edilen limitin altında olduğu belirlendi.
Dairenin düzenli olarak yem fabrikalarından yem numunesi alımına devam edeceği ve analiz sonuçlarının Bakanlığın sitesinde yayınlanacağı kaydedildi.
|
Tarih
|
Hay.Kod.
|
Numune Adı
|
Numune Alınan Yer
|
Beyan HP Degeri %
|
HP Degeri Alt ve Üst Sınır +_ %
|
Protein Analiz Sonucu
|
Beyan yağ %
|
Yağ Degeri Alt ve Üst +_ %
|
Yağ Analiz Sonucu
|
12.11.2019
|
871
|
Besi yemi (Pelet)
|
M. Hacı Ali Yem Fab.
|
12
|
1,5
|
13,99
|
3
|
1
|
2,93
|
12.11.2019
|
873
|
Süt (Pelet)
|
M. Hacı Ali Yem Fab.
|
16
|
2
|
18,68
|
5
|
1
|
3,42
|
12.11.2019
|
878
|
Süt (Pelet)
|
M. Hacı Ali Yem Fab.
|
19
|
2,375
|
19,52
|
5
|
1
|
2,5
|
12.11.2019
|
880
|
Besi yemi(Pelet)
|
Cahit Genç Ltd.
|
12
|
1,5
|
14,04
|
3
|
1
|
2,2
|
12.11.2019
|
882
|
Süt Yemi (Pelet)
|
Cahit Genç Ltd.
|
16
|
2
|
17,08
|
5
|
1
|
2,31
|
12.11.2019
|
883
|
Besi yemi(Pelet)
|
Binboğa Yem Fab
|
12
|
1,5
|
13,78
|
3
|
1
|
3,17
|
12.11.2019
|
885
|
Süt Yemi
|
Binboğa Yem Fab
|
19
|
2,375
|
19,4
|
5
|
1
|
2,79
|
12.11.2019
|
891
|
Süt Yemi
|
Binboğa Yem Fab
|
16
|
2
|
16,92
|
5
|
1
|
2,89
|
13.11.2019
|
461
|
Besi yemi
|
Ali Kızılkan
|
12
|
1,5
|
15,11
|
3
|
1
|
1,9
|
13.11.2019
|
463
|
Süt Yemi
|
Ali Kızılkan
|
16
|
2
|
17,99
|
5
|
1
|
1,29
|
19.11.2019
|
274
|
Süt Yemi
|
TÜK
|
16
|
2
|
15,36
|
5
|
1
|
2,81
|
19.11.2019
|
271
|
Süt Yemi
|
TÜK
|
21
|
2,625
|
20,63
|
5
|
1
|
2,28
|
19.11.2019
|
267
|
Buğday
|
TÜK
|
10,66
|
2,79
|
19.11.2019
|
266
|
Arpa (Yerli)
|
TÜK
|
9,62
|
1,94
|
19.11.2019
|
311
|
Mısır
|
TÜK
|
6,3
|
2,29
|
19.11.2019
|
310
|
Arpa (ithal)
|
TÜK
|
9,98
|
2,23