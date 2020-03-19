Beş yıldızlı karantina

Karantinaya çevrilen Malpas Otel’de dün büyük yoğunluk yaşandı. Ercan’dan gelen yolcular, otobüslerle otele götürüldü. Yolcular, otelin hizmetlerinden büyük memnuniyet duydu

Murat ASLAN

Bakanlar Kurulu’nun, Güney Kıbrıs’tan gelecekler de dahil olmak üzere, vatandaş ya da yabancı herkesin KKTC’ye girişinin ardından 14 gün süreyle merkezi karantinaya alması kararının ardından dün karantinaya çevrilen Malpas Otel’de büyük yoğunluk yaşandı.

Ercan’a inen uçakların yolcuları, hemen aprona getirilen otobüslere bindirildi. Otobüslere binerken yolcuların tek tek ateşi kontrol edildi. Muhaceret kuyruğuna girmeyen yolcular, yetkililere kimliklerini verdi.

Ardından söz konusu yolcular, karantinada tutulacakları Girne’deki Malpas Otel’e götürüldü. Polis ve güvenlik görevlileri, otel girişinde önlem aldı. Yolcu yakınları da otele eşya getirdi.

Mağusa Limanı'ndan Kıbrıs'ın kuzeyine gelen 3 yolcu da polis kontrolünde dün Malpas Otel'e götürüldü.

İKİŞER METRE ARAYLA TEK TEK SIRAYA DİZİLDİLER

Otele getirilen yolcular, otobüsten tek tek indirildikten sonra otel bahçesinde ikişer metre arayla dizildi. Ardından otelin güvenlik görevlileri yolcuların bavullarını tek tek dezenfekte etti.

Yolcular daha sonra 5 dakika arayla tek tek odalarına gönderildi. Otel görevlileri, karantinaya alınan kişilerle yakın temasta hiç bulunmadı.

AKŞAM YEMEKLERİ KAPI ÖNÜNDE

Karantinaya alınan kişilerin yemekleri de, kaldıkları odanın önüne yerleştirilen masalara bırakıldı.

Dün gece otelin verdiği yemek menüsünde makarna, tavuk, salata, tatlı ve meyve suyu vardı.

Otelde kalanlar için ayrıca whatsapp şikayet hattı da oluşturuldu. Karantinadaki kişiler, istek ve şikayetlerini whatsapp aracılığıyla otel yetkililerine bildirebiliyor.

ODADAN ÇIKIŞ YASAK

14 gün boyunca Malpas Otel’de kalacak olan kişilerin odadan çıkışları yasak olacak.

HALKIN SESİ, Malpas Otel’de karantinaya alınan bazı kişilere ulaştı. Karantinadaki vatandaşlar, otelin hizmetlerinden büyük memnuniyet duyduklarını ve konforlarının üst düzeyde olduğunu vurguladı.

Öte yandan dün yaklaşık 500 kişinin karantina için Malpas Otel’e getirildiği öğrenildi.

