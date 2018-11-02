Beş yerli iki ithal üründe ilaç kalıntısı

Tarım Dairesi, son bir haftada gerçekleştirdiği analizlerde, 5 yerli ve 2 ithal üründe limit üstü ilaç kalıntısı tespit etti.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 48 ithal ürünün 46’sı, 22 yerli ürünün 17’si temiz çıktı.
İthal ürünlerden SVS. Ltd ait Armutlardan alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek veya imha edilecek.
Yerli ürünlerden ise Geçitköyde Nihat Aydın'a ait Dereotu ve Bayram Avcı'ya ait Domates, Mağusa’da Ayşe Dağtepe'ye ait Pazı, Çayönünde Zehra Bağrışa'a ait Ispanak ve Muhsin Arkoy'a ait Pancardan alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|1
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|2
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|3
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Üzüm(Red Globe)
|Temiz
|4
|Engin Hürsen Ltd.
|İthal
|Armut(Deveci)
|Temiz
|5
|Engin Hürsen Ltd.
|İthal
|Elma(Stk)
|Temiz
|6
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Kırmızı Lahana
|Temiz
|7
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma(Stk)
|Temiz
|8
|M.M. Ömeroğlu
|İthal
|Serhad Pul Biber
|Temiz
|9
|Başpınar Co. Ltd
|İthal
|Arpa(yemlik)
|Temiz
|10
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|11
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Armut(Ank)
|Temiz
|12
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Elma(Stk)
|Temiz
|13
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|14
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Armut(Deveci)
|Temiz
|15
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Armut(S.M)
|Limit Üstü
|16
|ORC Foods
|İthal
|Elma(Stk)
|Temiz
|17
|ORC Foods
|İthal
|Elma(Golden)
|Temiz
|18
|Yoran Tarım Ür.
|İthal
|Havuç
|Temiz
|19
|Nuri Ersoy Ltd
|İthal
|Elma(Stk)
|Temiz
|20
|Nuri Ersoy Ltd
|İthal
|Armut(Ank)
|Temiz
|21
|Nuri Ersoy Ltd
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|22
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut(S.M)
|Temiz
|23
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|24
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|25
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Üzüm(Red Globe)
|Temiz
|26
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Siyah Üzüm
|Temiz
|27
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Evdivyen
|Temiz
|28
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Lolorosso
|Temiz
|29
|Nej Gairn Ltd
|İthal
|Ayçiçek Küsbesi
|Temiz
|30
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Yam
|Temiz
|31
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Kaki
|Temiz
|32
|Bekir Cura
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|33
|Bekir Cura
|İthal
|Arapkızı Elma
|Temiz
|34
|Bekir Cura
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|35
|Hakan Arsal
|İthal
|Havuç
|Temiz
|36
|Nej Gairn Ltd
|İthal
|Soya Küsbesi
|Temiz
|37
|Onbaşı İşl.Ltd.
|İthal
|Elma(Stk)
|Temiz
|38
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|39
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Armut(Ank)
|Temiz
|40
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|41
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Elma(Golden)
|Temiz
|42
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Armut(S.M)
|Limit Üstü
|43
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Elma(Stk)
|Temiz
|44
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Armut(Ank)
|Temiz
|45
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma(Stk)
|Temiz
|46
|ORC Foods Ltd.
|İthal
|Havuç
|Temiz
|47
|Engin Hürsen Ltd.
|İthal
|Havuç
|Temiz
|48
|Engin Hürsen Ltd.
|İthal
|Pırasa
|Temiz
|49
|Hasan Çapur
|Mağusa
|Maydanoz
|Temiz
|50
|Ayşe Dağtepe
|Mağusa
|Pazı
|Limit Üstü
|51
|Ayhan Gök
|Mağusa
|Salatalık
|Temiz
|52
|Reşit Açıkgöz
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|53
|İsmail Gökkaya
|Mağusa
|Patlıcan
|Temiz
|54
|İsmail Gökkaya
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|55
|Ahmet Kayım
|Ozanköy
|Maydanoz
|Temiz
|56
|Ahmet Kayım
|Ozanköy
|Marul
|Temiz
|57
|Serpil Bayur
|Ozanköy
|T.Fasulye
|Temiz
|58
|Serpil Bayur
|Ozanköy
|Marul
|Temiz
|59
|Caner Safel
|Alsancak
|Maydanoz
|Temiz
|60
|Caner Safel
|Alsancak
|Patlıcan
|Temiz
|61
|Caner Safel
|Alsancak
|Kabak
|Temiz
|62
|Nihat Aydın
|Geçitköy
|Dere Otu
|Limit Üstü
|63
|Bayram Avcı
|Geçitköy
|Domates
|Temiz
|64
|Bayram Avcı
|Geçitköy
|Domates
|Temiz
|65
|Bayram Avcı
|Geçitköy
|Domates
|Limit Üstü
|66
|Yıldıray Uluşan
|Doğancı
|Pırasa
|Temiz
|67
|Yıldıray Uluşan
|Doğancı
|Pırasa
|Temiz
|68
|Mustafa Maraşlı
|Taşköy
|Pırasa
|Temiz
|69
|Zehra Bağrışan
|Çayönü
|Ispanak
|Limit Üstü
|70
|Muhsin Arkoy
|Çayönü
|Pancar
|Limit Üstü