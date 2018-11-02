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Beş yerli iki ithal üründe ilaç kalıntısı

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Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 48 ithal ürünün 46’sı, 22 yerli ürünün 17’si temiz çıktı

Beş yerli iki ithal üründe ilaç kalıntısı
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Tarım Dairesi, son bir haftada gerçekleştirdiği analizlerde, 5 yerli ve 2 ithal üründe limit üstü ilaç kalıntısı tespit etti.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 48 ithal ürünün 46’sı, 22 yerli ürünün 17’si temiz çıktı.

İthal ürünlerden SVS. Ltd ait Armutlardan alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek veya imha edilecek.

Yerli ürünlerden ise Geçitköyde Nihat Aydın'a ait Dereotu ve Bayram Avcı'ya ait Domates, Mağusa’da Ayşe Dağtepe'ye ait Pazı, Çayönünde Zehra Bağrışa'a ait Ispanak ve Muhsin Arkoy'a ait Pancardan alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
2 Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
3 Svs Tic. Ltd. İthal Üzüm(Red Globe) Temiz
4 Engin Hürsen Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
5 Engin Hürsen Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
6 Halil Kasap Paz. İthal Kırmızı Lahana Temiz
7 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz
8 M.M. Ömeroğlu İthal Serhad Pul Biber Temiz
9 Başpınar Co. Ltd İthal Arpa(yemlik) Temiz
10 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
11 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz
12 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
13 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
14 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
15 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Limit Üstü
16 ORC Foods İthal Elma(Stk) Temiz
17 ORC Foods İthal Elma(Golden) Temiz
18 Yoran Tarım Ür. İthal Havuç Temiz
19 Nuri Ersoy Ltd İthal Elma(Stk) Temiz
20 Nuri Ersoy Ltd İthal Armut(Ank) Temiz
21 Nuri Ersoy Ltd İthal Çeri Domates Temiz
22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz
23 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
24 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
25 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm(Red Globe) Temiz
26 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
27 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Evdivyen Temiz
28 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso Temiz
29 Nej Gairn Ltd İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
30 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yam Temiz
31 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kaki Temiz
32 Bekir Cura İthal Cennet Meyvesi Temiz
33 Bekir Cura İthal Arapkızı Elma Temiz
34 Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz
35 Hakan Arsal İthal Havuç Temiz
36 Nej Gairn Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz
37 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
38 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
39 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz
40 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
41 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
42 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Limit Üstü
43 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
44 Halil Kasap Paz. İthal Armut(Ank) Temiz
45 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz
46 ORC Foods Ltd. İthal Havuç Temiz
47 Engin Hürsen Ltd. İthal Havuç Temiz
48 Engin Hürsen Ltd. İthal Pırasa Temiz
49 Hasan Çapur Mağusa Maydanoz Temiz
50 Ayşe Dağtepe Mağusa Pazı Limit Üstü
51 Ayhan Gök Mağusa Salatalık Temiz
52 Reşit Açıkgöz Mağusa Domates Temiz
53 İsmail Gökkaya Mağusa Patlıcan Temiz
54 İsmail Gökkaya Mağusa Domates Temiz
55 Ahmet Kayım Ozanköy Maydanoz Temiz
56 Ahmet Kayım Ozanköy Marul Temiz
57 Serpil Bayur Ozanköy T.Fasulye Temiz
58 Serpil Bayur Ozanköy Marul Temiz
59 Caner Safel Alsancak Maydanoz Temiz
60 Caner Safel Alsancak Patlıcan Temiz
61 Caner Safel Alsancak Kabak Temiz
62 Nihat Aydın Geçitköy Dere Otu  Limit Üstü
63 Bayram Avcı Geçitköy Domates Temiz
64 Bayram Avcı Geçitköy Domates Temiz
65 Bayram Avcı Geçitköy Domates Limit Üstü
66 Yıldıray Uluşan Doğancı Pırasa Temiz
67 Yıldıray Uluşan Doğancı Pırasa Temiz
68 Mustafa Maraşlı Taşköy Pırasa Temiz
69 Zehra Bağrışan Çayönü Ispanak Limit Üstü
70 Muhsin Arkoy Çayönü Pancar Limit Üstü
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