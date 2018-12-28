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Beş yerli bir ithal üründe limitüstü kalıntı

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İthal ürünlerden 39 numuneden 38'i temiz çıkarken bir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı, yerli ürünlerden 28 numuneden 23'ü temiz çıkarken, üç numunede tavsiye dışı, iki numunede de limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı

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Beş yerli bir ithal üründe limitüstü kalıntı
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Tarım Dairesi’nin 21-27 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre ithal ürünlerden bir, yerli ürünlerden ise üç numunede tavsiye dışı, iki numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı. 
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek sonuçlar elde edildi. 
İthal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, armut çeşitleri, biber çeşitleri , cennet meyvesi, arpa, mısır (silajı), kepek, ayva, üzüm çeşitleri, soya küsbesi, besi yemi, süt yemi ve karma yem olmak üzere 39 numuneden 38'i temiz çıkarken bir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı. 
SVS Tic. Ltd’e ait kırmızı şili biberde yapılan laboratuvar analizleri neticesinde, limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmasından dolayı ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek. 
Yerli ürünlerden patlıcan, maydanoz, domates, biber çeşitleri, çiçek lahanası, ıspanak, golyandro, enginar, king mandarin, yafa, greyfurt, pırasa, marul, pancar, kereviz ve taze baş soğan olmak üzere 28 numuneden 23'ü temiz çıkarken, üç numunede tavsiye dışı, iki numunede de limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı. 
Gelincik köyünde maydanoz üretimi yapan Muhlis Yasak, Çayönü köyünde taze baş soğan üretimi yapan Bayram Güccük ve Şahinler köyünde ıspanak üretimi yapan Duran Kılbıyık’ın ürünleri, tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilaç kullanımından dolayı imha edildi. 
Gelincik köyünde biber üretimi yapan Ahmet Nurçin'in ve Çayönü köyünde domates üretimi yapan Hasan Beşerler’in ürünlerinden alınan numunelerde yapılan laboratuvar analizi neticesinde, limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. 

HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

AnalizSonucu

1

ŞafikYıldırım

İthal

Arpa-BuğdaySapıSamanı

Temiz

2

M.HAcı Ali

İthal

Mısır

Temiz

3

Hayvan Ür.ve Y.Birliği

İthal

Arpa-BuğdaySapıSamanıBalya

Temiz

4

RamazanAkyüz

İthal

MısırSlajı

Temiz

5

Helvasan

İthal

Susam

Temiz

6

Nej Gairn Ltd

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

7

Nej Gairn Ltd

İthal

Mısır

Temiz

8

Svs Tic. Ltd.

İthal

SiyahÜzüm

Temiz

9

Svs Tic. Ltd.

İthal

K.ŞiliBiber

Limit Üstü

10

Svs Tic. Ltd.

İthal

Ayva

Temiz

11

Onbaşıİşl. Ltd.

İthal

Üzüm(Red Globe)

Temiz

12

Onbaşıİşl. Ltd.

İthal

SiyahÜzüm

Temiz

13

Onbaşıİşl. Ltd.

İthal

Üzüm Crimson

Temiz

14

Onbaşıİşl. Ltd.

İthal

Armut(Ank)

Temiz

15

Onbaşıİşl. Ltd.

İthal

ÇeriDomates

Temiz

16

Onbaşıİşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

17

Onbaşıİşl. Ltd.

İthal

Armut(S.M)

Temiz

18

Onbaşıİşl. Ltd.

İthal

CinBiber

Temiz

19

Nuri Ersoy Ltd

İthal

Elma(Stk)

Temiz

20

Nuri Ersoy Ltd

İthal

ÇeriDomates

Temiz

21

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

22

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

23

Svs Tic. Ltd.

İthal

CennetMeyvesi

Temiz

24

Svs Tic. Ltd.

İthal

ÇeriDomates

Temiz

25

Cey-Par Tic.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

26

Cey-Par Tic.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

27

TÜK

İthal

Arpa

Temiz

28

Hayvan Ür.ve Y.Birliği

İthal

MısırSlajı

Temiz

29

Hayvan Ür.ve Y.Birliği

İthal

Arpa-BuğdaySapıBalyası

Temiz

30

Onbaşıİşl Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

31

TÜK

İthal

Kepek

Temiz

32

TÜK

İthal

Arpa

Temiz

33

HüseyinBallı

İthal

Karma HayvanYemi

Temiz

34

HalilKasap Paz.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

35

HalilKasap Paz.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

36

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

37

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

38

Köşe Tic. Ltd.

İthal

ÇeriDomates

Temiz

39

TÜK

İthal

Arpa

Temiz

40

MuhlisYasak

Gelincik

Biber

Temiz

41

MuhlisYasak

Gelincik

Domates

Temiz

42

MuhlisYasak

Gelincik

Patlıcan

Temiz

43

MuhlisYasak

Gelincik

Maydanoz

İmha

44

Ahmet Nurçin

Gelincik

Patlıcan

Temiz

45

Ahmet Nurçin

Gelincik

Biber

Limit Üstü

46

ErdoğanÖncen

Yeşilyurt

King Mandarin(İhracat)

Temiz

47

Portex Ltd.

Gaziveren

Greyfurt(İhracat)

Temiz

48

Portex Ltd.

Lefke

Yafa(İhracat)

Temiz

49

Hasan Beşerler

Çayönü

Domates

Limit Üstü

50

BayramGüccük

Çayönü

Marul

Temiz

51

BayramGüccük

Çayönü

TazeBaşSoğan

İmha

52

Duran Kılbıyık

Şahinler

Golyandro

Temiz

53

Duran Kılbıyık

Şahinler

ÇiçekLahanası

Temiz

54

Duran Kılbıyık

Şahinler

Ispanak

İmha

55

Ali Karakuş

Mağusa

DolmalıkBiber

Temiz

56

Ali Karakuş

Mağusa

KapyaBiber

Temiz

57

HüseyinEkşici

Mağusa

Pancar

Temiz

58

CengizMendeli

Mağusa

Pırasa

Temiz

59

Ali CenapOğur

Mormenekşe

Enginar

Temiz

60

İsmail HakkıÇakmak

Geçitköy

Golyandro

Temiz

61

İsmail HakkıÇakmak

Geçitköy

Ispanak

Temiz

62

Akdeniz Gıda veTarım

Tepebaşı

Patlıcan

Temiz

63

ÖzdoğanGürsoy

Akdoğan

Enginar

Temiz

64

Mehmet Özkıraç

Akdoğan

Enginar

Temiz

65

MemişÜnlü

Mağusa

Domates

Temiz

66

Mustafa Çoşkun

Mağusa

Patlıcan

Temiz

67

CengizGürbüz

Mağusa

Kereviz

Temiz
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