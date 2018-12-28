Beş yerli bir ithal üründe limitüstü kalıntı

İthal ürünlerden 39 numuneden 38'i temiz çıkarken bir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı, yerli ürünlerden 28 numuneden 23'ü temiz çıkarken, üç numunede tavsiye dışı, iki numunede de limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı

Tarım Dairesi’nin 21-27 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre ithal ürünlerden bir, yerli ürünlerden ise üç numunede tavsiye dışı, iki numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, armut çeşitleri, biber çeşitleri , cennet meyvesi, arpa, mısır (silajı), kepek, ayva, üzüm çeşitleri, soya küsbesi, besi yemi, süt yemi ve karma yem olmak üzere 39 numuneden 38'i temiz çıkarken bir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

SVS Tic. Ltd’e ait kırmızı şili biberde yapılan laboratuvar analizleri neticesinde, limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmasından dolayı ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.

Yerli ürünlerden patlıcan, maydanoz, domates, biber çeşitleri, çiçek lahanası, ıspanak, golyandro, enginar, king mandarin, yafa, greyfurt, pırasa, marul, pancar, kereviz ve taze baş soğan olmak üzere 28 numuneden 23'ü temiz çıkarken, üç numunede tavsiye dışı, iki numunede de limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Gelincik köyünde maydanoz üretimi yapan Muhlis Yasak, Çayönü köyünde taze baş soğan üretimi yapan Bayram Güccük ve Şahinler köyünde ıspanak üretimi yapan Duran Kılbıyık’ın ürünleri, tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilaç kullanımından dolayı imha edildi.

Gelincik köyünde biber üretimi yapan Ahmet Nurçin'in ve Çayönü köyünde domates üretimi yapan Hasan Beşerler’in ürünlerinden alınan numunelerde yapılan laboratuvar analizi neticesinde, limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI