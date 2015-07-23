Beş yaşındaki Emre Ergün'ün cenazesinde yürekler yandı, gözyaşları sel oldu.

Akdeniz Köyü’nde hiç beklenmedik bir anda feci kaza sonucu yaşamını yitiren beş yaşındaki Emre Ergün’ün cenazesinde yürekler yandı, feryatlar dinmedi; gözyaşları sel oldu. Bebeğini doyamadan...

Akdeniz Köyü’nde hiç beklenmedik bir anda feci kaza sonucu yaşamını yitiren beş yaşındaki Emre Ergün’ün cenazesinde yürekler yandı, feryatlar dinmedi; gözyaşları sel oldu. Bebeğini doyamadan toprağa veren acılı anne “Sana doyamadım oğlum” diye haykırdı

Girne’ye bağlı Akdeniz Köyü’nde, önceki gece meydana gelen feci kazada yaşamını yitiren 5 yaşındaki Emre Ergün, dün gözyaşlarıyla Lefkoşa Mezarlığı içerisindeki İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin morgunda saatlerce bekleyen aile, yaşanan acı olayı kabullenemeyerek feryat etti.

Ergün’ün anne ve babası güçlükle ayakta dururken teyzesi de sinir krizi geçirdi. Cenazede Ergün’ün annesi sürekli “Sana doyamadım oğlum” diyerek ağladı. Diğer yandan babası Mehmet Ergün ise “Tek dayanağım gitti” diyerek feryat etti.