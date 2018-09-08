BES Yalınkaya ile devam

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) 34’üncü Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı.

BES’e 30 yıl emek veren Laika Bağzıbağlı anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başlayan genel kurulda Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, PEO/SIDIKEK Genel Sekreteri Andonis Neofidou ve Sendikal Platform adına Dev-İş Başkanı Hasan Felek birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından mali ve faaliyet raporları okunarak aklandı ve oylamaya geçildi. Üyeler saat 18.00’e kadar oy kullanırken BES başkanlığı seçiminde Mustafa Yalınkaya ile Deniz Kayabaşı yarıştı.

YALINKAYA FARK ATTI

Belediye Emekçileri Sendikası’nın 34. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Mustafa Yalınkaya üyenin büyük desteği ile yeniden başkan seçildi. Yalınkaya seçime katılan 823 üyenin 539 oyunu alırken, diğer başkan adayı olan Deniz Kayabaşı ise 275 oyda kaldı. 9 oy ise geçersiz sayıldı.