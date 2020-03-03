Beş ülkeden ülkeye yolcu kabul edilmiyor

Sağlık Bakanlığı 28 Şubat 2020'den itibaren İran ve Çin’den; 29 Şubat'tan itibaren de Irak, Güney Kore ve İtalya'dan KKTC’ye yolcu kabul edilmediğini açıkladı

Sağlık Bakanlığı, corona salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında salgının yoğun olarak görüldüğü bazı yüksek riskli ülkelerden KKTC’ye uçuş kısıtlamaları kararı aldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, 28 Şubat 2020'den itibaren İran ve Çin’den; 29 Şubat'tan itibaren de Irak, Güney Kore ve İtalya'dan KKTC’ye yolcu kabul edilmiyor.

Bu kısıtlamanın dışında tutulacak KKTC vatandaşları ise Irak, İran, İtalya, Güney Kore ve Çin'den ülkeye gelirken Türkiye'de yolcu bilgi formu dolduracak ve sağlık kontrolünden geçirilecek. Bu değerlendirme sonucunda riskli bulunanlar Türkiye'de 14 gün süre ile karantinaya alınabilecek.

Açıklamada, “Şu anda bu ülkelerde olan vatandaşlarımızın bu durumu bilerek hareket etmesi; bu ülkelere gitmeyi düşünen halkımızın ise çok gerekli olmadıkça ziyaretlerini ertelemeleri önemle rica olunur” denildi.