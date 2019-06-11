“Beş şura yapıldı, kararlar uygulanmadı”

KTÖS, geçmişten bugüne kadar toplam beş eğitim şurası yapıldığını, kararların birçoğunun geçmiş bakanlar tarafından uygulanmadığını kaydetti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), eğitimin niteliğinin artırılması konusundaki önerilerini dün düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Sendika, “Eğitim İstatistikleri, Yasa Çalışmaları, İstihdam, İki Toplumlu İlişkiler, Okul İçi Düzenlemeler, Altyapı, Sosyal ve Ekonomik Haklar” başlıkları altında önerilerini paylaştı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, kamu ilk ve anaokullarında öğrenim gören genel öğrenci sayısının 19 bin 994 olduğunu, kamu okullarında görev yapan müdür sayısının 83, müdür muavini sayısının 67 ve genel öğretmen sayısının da 1592 olduğunu söyledi.

Dört yaş şube sayısının 60, ana sınıf şube sayısının 156, ilkokul şube sayısının 727, özel eğitim şube sayısının 42, toplam sınıf şube sayısının da 985 olduğunu dile getiren Maviş, şube başına düşen öğrenci sayısının 20.3 olduğunu söyledi. Maviş, şu bilgileri de paylaştı:

“OECD tarafından hazırlanan 2017 yıllık eğitim raporunda kamusal alanda ortalama sınıf sayısının 21 öğrenci olduğu görülmektedir. AB’de bu ortalama 20, G20 ülkelerinde 24’tür. Spesifik olarak bu sayı İngiltere’de 26, Finlandiya’da 19, Fransa’da 23, Letonya’da 16, İsveç de ise 19’dur.”

YASA ÇALIŞMALARI… “5 ŞURA YAPILDI, KARARLARI UYGULANMADI”

Eğitim Şurası kararlarının günümüze kadar uygulanmadığını söyleyen Maviş, geçmişten bugüne kadar toplam 5 eğitim şurası yapıldığını, kararların birçoğunun geçmiş bakanlar tarafından uygulanmadığını kaydetti.

Şura kararlarının tavsiye değil, zorunlu olması gerektiğini dile getiren Maviş, son eğitim şurasında 11 komisyonun onanmış 417 önerisinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

ÖĞRETMENLER YASASI’NIN GÜNCELLENMESİ

Öğretmenler Yasası’nın güncellenmesi gerektiğini dile getiren Maviş, sınıf öğrenci sayılarının dört yaş için 16, ana sınıf için 20, ilkokul için de 26 olması gerektiğini kaydetti.

Yasada ilkokul öğretmeni atanacaklarda aranan özel nitelikler içerisinden “geçici çalışma” ifadesinin kaldırılması gerektiğini kaydeden Maviş, terfilere başvuruda kıdemin yükseltilmesi (muavin 12, müdür 15, denetmen 18), öğretmenlerin konut gereksinimlerini karşılamak amacıyla gerekli katkıyı yapacak özel bir fon oluşturulması, 40 km ve üzeri görev yeri olan her öğretmene tahsisat verilmesi, doğum izinlerinin 112 gün olarak düzenlenmesi, erkek öğretmenlere en az 21 iş günü doğum izni verilmesi gerektiğini söyledi.

Karpaz bölgesi öğretmenleri ve özel eğitim öğretmenlerinin eğitim tahsisatlarının artırılması gerektiğini dile getiren Maviş, ihtiyaç olan bölgelere toplu lojmanların inşa edilmesi, doktorasını tamamlayan öğretmenlerin ihtiyaç dahilinde AÖA’da görevlendirilmesi için yasal düzenleme yapılması, yabancı dil veya yüksek lisans için öğretmenlere yurt dışı için ödenekli izin verilmesi ve Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi’nin bağımsız ve evrensel yapılandırılmasının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Eğitim politikasının, eğitim ortamlarının, okulların, ders kitabı ve eğitim programlarının evrensel ilkelere göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Maviş, barışçıl ve hümanist, insan hakları, bilimsel ve demokratik, ayrımcılık karşıtı ve ekolojik temelli eğitim programlarının yapılaması gerektiğini belirtti.

Burak Maviş, Temel Eğitim Program geliştirme projesinin tamamlanması ve sürekli gelişim gösteren bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade ederek KTÖS’ün projeye katkı yapmak amacıyla 20 kitabı inceleyip, kitaplardaki 105 tane ifadenin yeniden düzenlenmesi veya geliştirilmesi önerisi yaptığını kaydetti.

Okul öncesi eğitimin önemine değinin Maviş, Ombudsman’ın raporuna göre dört yaş okullarına giden öğrenci oranının yüzde 52,57 olduğunu 2018-2019 yılında bu rakamın yüzde 38’e gerilediğini söyledi.

Okul aile birliklerinin 38 okulda istihdam ettiği öğretmen yardımcılarının toplam sayısının 65 olduğunu dile getiren Maviş, 65 öğretmen yardımcısının sadece 27’sinin sosyal güvenlik yatırımlarının yapıldığını kaydetti.

Maviş, taleplerinin okul öncesi öğretmen yardımcısı kadrolarının açılması, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, okul öncesi biriminin kurulması, okul öncesi eğitim yasasının çıkarılması olduğunu belirtti.

ÖZEL EĞİTİM… 185 İŞSİZ ÖĞRETMEN VAR

Özel gereksinimli bireyler için eğitim yasasının çıkarılması gerektiğine vurgu yapan Maviş, Özel Eğitim Dairesi’nin kurulması gerektiğini dile getirerek şu anda 185 tane işsiz özel eğitim öğretmeni olduğunu kaydetti.

Öğretmen Yükselme Tüzüğü’nün geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Maviş, kıdemin yükseltilmesi, kriter puanlarının yeniden düzenlenmesi, AÖA’nın düzenleyeceği eğitim yönetimi ve denetimi ile ilgili eğitim programı hazırlanması, bekleme listesi oluşturulması ve aşamalı terfi sisteminin getirilmesi gerektiğini söyledi.

Öğretmen Nakil Tüzüğü’nün gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Maviş, öğretmenin gönüllülük ilkesiyle beraber, özel ders öğretmenliği sertifikasyon programı ve tüzüğün eş zamanda başlatılmasının hedeflendiğini belirtti.

Öğretmen Yetiştirme Sistemi ve AÖA’nın yeniden yapılandırılması gerektiğini söyleyen Maviş, AÖA’nın ilkokul ve okul öncesi öğretmeni yetiştirme misyonuna, master ve doktora programları ile öğretim görevlisi yetiştirme misyonunun eklenmesi, özel ders öğretmenliği sertifikasyon programının başlatılması, hizmet içi kurs merkezine dönüştürülmesi, araştırma- geliştirme merkezinin kurulması ve uygulama anaokulunun hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

“KOLEJ GİRİŞ SINAVI YÖNTEMİ DEĞİŞTİRİLMELİ”

Maviş, Kolej Giriş Sınav yönteminin değiştirilmesi gerektiğini dile getirerek yabancı dil öğretimine ağırlık veren kolej müfredatının devam etmesi ve kamusal eğitim içerisinde yaygınlaştırılarak daha fazla çocuğun bu fırsata ulaşması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti.

Gelişim dosyaları, yazılı ve sözlü değerlendirme sınavları ve özellikle süreç temelli çalışmalarla öğrencilerin eğilimleri tespit edilerek yönlendirme yapılmasını istediklerini ifade eden Maviş, Kolejlerin sadece A-Level, GCE, IGCSE’e yönelik olarak öğrenci yetiştirmesinin sağlanması gerektiğini kaydetti.

DİN DERSLERİ SEÇMELİ OLMALI

Maviş, dinler tarihi ve kültürü pedagojik olarak her dine her inanca eşit bir şekilde seçmeli bir ders haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

İlahiyat Koleji müfredatının laik ve bilimsel bir yapıya dönüştürülerek meslek lisesi ve yüksek okul şeklinde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Maviş, Eğitim Bakanlığı Teşkilat Yapısının Yeniden Yapılandırılmasını, Özel Eğitim Dairesi, Okulöncesi Birimi, Araştırma Geliştirme Birimi, Ölçme Değerlendirme Birimi ve Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Biriminin kurulması önerilerini de dile getirdi.

Aile Eğitimi ve Aile Sözleşmesi yapılması gerektiğine de dikkat çeken Maviş, okul içinde düzenlemeler yapılarak okullarda bütçe oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Okulların öğrenci nüfuslarının sınırlandırılması gerektiğini dile getiren Maviş, her okulun öğrenci nüfusunun sınıfın metre kare alanı ve okulun metre kare alanına göre yeniden yapılandırılması gerektiğini kaydetti.