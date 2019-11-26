Beş markete ceza

Lefkoşa’da yapılan denetimlerde Devpa Market, Önder AVM, Reis Süpermarket, Kiler 1, Çelik 2 Market, Tadım Öz Kasap ve Cafe Kayro’ya para cezası kesildi

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ekipleri tarafından 11 - 22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler neticesinde Devpa Market, Önder AVM, Reis Süpermarket, Kiler 1, Çelik 2 Market, Tadım Öz Kasap ve Cafe Kayro’ya para cezası kesildi.

Toplam 103 işyerinin denetlendiği kontroller kapsamında, 2 iş yerine ise eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

Devpa Market ve Önder AVM isimli iş yerine sağlık karnesiz personel çalıştırmak; Reis Süpermarket ile Kiler 1 Market isimli iş yerine sağlık karnesiz personel çalıştırmak ve son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurmak; Çelik 2 Market isimli iş yerine sağlık karnesiz personel çalıştırmak ile gayri sıhhi ortam ve çevre kirliliği; Tadım Öz Kebap isimli iş yerine gayrı sıhhi ortam ve sağlık karnesiz personel çalıştırmak; Cafe Kayro isimli işyerine ise sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan ve gayrı sıhhi ortamdan dolayı Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Ayrıca, Sunam Market isimli iş yerinden 15 birim ürün, Reis Süpermarketten 17 birim ürün, Kiler 1 Marketten 7 birim ürün yanlış muhafaza edildiğinden müsadere edildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:

“Eğitim Merkezi 9, Dövme Salonu 1, Kuaför/ Güzellik Salonu 1, Park Büfesi 1, Bet Ofis 1, 5 Off Licence, 21 Market, 4 Dernek Lokali 7 Gıda Deposu, 17 Kafeterya, 14 Restoran, 6 Meyhane, 4 Pastane, 5 Tatlı Satışı, 1 Kahve İmalatı, 3 Fırın, 2 Döner Kebap Salonu, 1 Bar”.

