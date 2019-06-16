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Beş köyü dolu vurdu

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Beş köyü dolu vurdu
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Ülkemizi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları bazı bölgelerde zarara yol açtı. Beşparmak dağının güneye bakan eteklerindeki köylerde öğleden sonra etkili olan yağmur ve dolu yağışı tarım alanlarında zarara yol açtı.

Boğaz, Pınarbaşı, Göçeri, Akçiçek ve Şirinevler bölgesinde etkili olan dolu yağışının, özellikle kavun ve karpuz ekili alanlarda ve bağ alanlarında ciddi zarara neden olduğu Genel Tarım Sigortası’na bildirildi.

Bölgedeki üreticiler, tahıl ekili alanların yüzde 80-90’ının biçilmiş olması dolaysıyla az miktardaki buğday alanlarında da zarar olduğu bilgisini aktardı.

Genel Tarım Sigortası ve Tarım Dairesi yetkilileri, yarın bölgeye giderek, incelemelerde bulunacağı bildirildi.

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