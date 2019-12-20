Beş ithal, dört yerli ürün imha edildi

Tarım Dairesi’nin 13 - 19 Aralık tarihlerini kapsayan gıda analizlerinde ithal ürünlerden 5’inde, yerli ürünlerden ise 4’ünde limit üstü bitki koruma ürünü ve ruhsatsız ilaç kullanımı tespit edildi.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya gore, 41 ithal ürün arasında limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Halil Kasap Pazarlama Ltd.’e ait elma golden, firmaların isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.
ORC Foods Ltd.e ait cennet meyvesi ve çeri domates, firmanın isteği üzerine imha edildi.
Nuri Ersoy Ltd.’e ait sultani üzüm ve Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait cennet meyvesi firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
15 yerli ürün arasında ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Demirhan köyü sakinlerinden Burak Gürbüzcan’a ait lahana ve Tepebaşı köyü sakinlerinden Mürsel Çakır’a ait salatalık imha edildi.
Gazimağusa sakinlerinden Memiş Ünlü’ye ait kereviz ve maydanozda yapılan Devlet Laboratuvarı analizleri neticesinde, ruhsatlı olmayan ilaç kullanılmasından dolayı ürünler imha edildi.
TARIM DAİRESİ HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
|
20 Aralık 2019 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Süt Yemi 19
|
Temiz
|
2
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Süt Yemi 16 Std.
|
Temiz
|
3
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Besi Yemi 16 Geliştirme
|
Temiz
|
4
|
TÜK
|
İthal
|
Koyun Süt Yemi
|
Temiz
|
5
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
6
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
7
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
8
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
9
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
10
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Kirli
|
11
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
12
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Kirli
|
13
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Kirli
|
14
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
15
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
16
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(Ank)
|
Temiz
|
17
|
Hürsen Tar. Ür. Ltd
|
İthal
|
Kırmızı Lahana
|
Temiz
|
18
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
19
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
20
|
Baharyolu Ltd.
|
İthal
|
Acı Pul Biber
|
Temiz
|
21
|
Baharyolu Ltd.
|
İthal
|
Tatlı Pul Biber
|
Temiz
|
22
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
23
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
24
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
25
|
Babür Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Rose
|
Temiz
|
26
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Ayva
|
Temiz
|
27
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
28
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
29
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Verigo Üzüm
|
Temiz
|
30
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
31
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
32
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
33
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Kirli
|
34
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Ayva
|
Temiz
|
35
|
Bekir Cura
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
36
|
Bekir Cura
|
İthal
|
Elma(Granny)
|
Temiz
|
37
|
Bekir Cura
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
38
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Kirli
|
39
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
40
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
41
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
42
|
Akıle Sesigüzel
|
Mormenekşe
|
Kereviz
|
Temiz
|
43
|
Hasan Pazar
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
44
|
Memiş Ünlü
|
Mağusa
|
Çiçek Lahanası
|
Temiz
|
45
|
Memiş Ünlü
|
Mağusa
|
Kereviz
|
İmha
|
46
|
Memiş Ünlü
|
Mağusa
|
Maydanoz
|
İmha
|
47
|
Fatmagül Aykut
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
48
|
Burak Gürbüzcan
|
Demirhan
|
Beyaz Sarma
|
İmha
|
49
|
Mürsel Çakır
|
Tepebaşı
|
Salatalık
|
İmha
|
50
|
Akdeniz Gıda Tarım
|
Tepebaşı
|
Salatalık
|
Temiz
|
51
|
Şarbel Bedri
|
Koruçam
|
Domates
|
Temiz
|
52
|
Hüseyin A.Kocabaşoğlu
|
Yıldırım
|
Domates
|
Temiz
|
53
|
Cahit Vudalı
|
Yıldırım
|
Domates
|
Temiz
|
54
|
Cahit Vudalı
|
Yıldırım
|
Marul
|
Temiz
|
55
|
Devpa Ltd.
|
Güzelyurt
|
Washington Portakal
|
Temiz
|
56
|
Hakkı Kavaz
|
Yayla
|
Biber
|
Temiz