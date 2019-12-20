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Beş ithal, dört yerli ürün imha edildi

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Beş ithal, dört yerli ürün imha edildi

Tarım Dairesi’nin 13 - 19 Aralık tarihlerini kapsayan  gıda analizlerinde ithal ürünlerden 5’inde, yerli ürünlerden ise 4’ünde limit üstü bitki  koruma ürünü ve ruhsatsız ilaç kullanımı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya gore, 41 ithal ürün arasında limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Halil Kasap Pazarlama Ltd.’e  ait elma golden, firmaların isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek. 

ORC Foods Ltd.e  ait cennet meyvesi ve çeri domates, firmanın isteği üzerine imha edildi.

Nuri Ersoy Ltd.’e  ait sultani üzüm ve Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e  ait cennet meyvesi firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

15 yerli ürün arasında ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Demirhan köyü sakinlerinden Burak Gürbüzcan’a ait lahana ve  Tepebaşı köyü sakinlerinden Mürsel Çakır’a ait salatalık imha edildi.

Gazimağusa sakinlerinden Memiş Ünlü’ye ait kereviz ve maydanozda yapılan Devlet Laboratuvarı analizleri neticesinde, ruhsatlı olmayan ilaç kullanılmasından dolayı ürünler imha edildi.

TARIM DAİRESİ HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

 20 Aralık 2019 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 19

Temiz

2

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 16 Std.

Temiz

3

TÜK

İthal

Sığır Besi Yemi 16 Geliştirme

Temiz

4

TÜK

İthal

Koyun Süt Yemi

Temiz

5

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

6

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

7

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

8

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

9

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

10

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Kirli

11

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

12

ORC Foods Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Kirli

13

ORC Foods Ltd.

İthal

Çeri Domates

Kirli

14

ORC Foods Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

15

ORC Foods Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

16

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut(Ank)

Temiz

17

Hürsen Tar. Ür. Ltd

İthal

Kırmızı Lahana

Temiz

18

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

19

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

20

Baharyolu Ltd.

İthal

Acı Pul Biber

Temiz

21

Baharyolu Ltd.

İthal

Tatlı Pul Biber

Temiz

22

SVS Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

23

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

24

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

25

Babür Tic. Ltd.

İthal

Elma Rose

Temiz

26

SVS Tic. Ltd.

İthal

Ayva

Temiz

27

SVS Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

28

SVS Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

29

SVS Tic. Ltd.

İthal

Verigo Üzüm

Temiz

30

SVS Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

31

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

32

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

33

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Kirli

34

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Ayva

Temiz

35

Bekir Cura

İthal

Elma(Stk)

Temiz

36

Bekir Cura

İthal

Elma(Granny)

Temiz

37

Bekir Cura

İthal

Çeri Domates

Temiz

38

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Golden)

Kirli

39

Halil Kasap Paz.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

40

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

41

Selgün Tic.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

42

Akıle Sesigüzel

Mormenekşe

Kereviz

Temiz

43

Hasan Pazar

Mağusa

Salatalık

Temiz

44

Memiş Ünlü

Mağusa

Çiçek Lahanası

Temiz

45

Memiş Ünlü

Mağusa

Kereviz

İmha

46

Memiş Ünlü

Mağusa

Maydanoz

İmha

47

Fatmagül Aykut

Mağusa

Domates

Temiz

48

Burak Gürbüzcan

Demirhan

Beyaz Sarma

İmha

49

Mürsel Çakır

Tepebaşı

Salatalık

İmha

50

Akdeniz Gıda Tarım

Tepebaşı

Salatalık

Temiz

51

Şarbel Bedri

Koruçam

Domates

Temiz

52

Hüseyin A.Kocabaşoğlu

Yıldırım

Domates

Temiz

53

Cahit Vudalı

Yıldırım

Domates

Temiz

54

Cahit Vudalı

Yıldırım

Marul

Temiz

55

Devpa Ltd.

Güzelyurt

Washington Portakal

Temiz

56

Hakkı Kavaz

Yayla

Biber

Temiz
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