Berlin öncesi tek ses yok

Berlin’de 25 Kasım’da yapılacak olan üçlü görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı’nda Kıbrıs zirvesi yapıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Meclis’teki partilerin başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıdan “tek ses” çıkmadı

Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanının "halktan aldığım yetki" dediğini ancak o yetkinin dört buçuk yıl önce alındığını söyleyerek, “Tek yol federasyon değil, alternatif teklifler de masada olmalı” dedi

Dışişleri Bakanı Özersay ise, “Beklenti iki tarafta da yüksek değil, önümüzdeki sürecin anlamlı olması için ortak vizyon olmalıdır ama bu yoktur. Bu olmadığı sürece müzakerelerin başlaması doğru değildir” diye konuştu

Ana muhalefet CTP lideri Erhürman, 5’li görüşmenin önünün açılmasını istediklerini söylerken, TDP lideri Özyiğit ise kısa sürede tamamlanacak sonuç alıcı yeni bir müzakere süreci istediklerini ifade etti

YDP Başkanı Arıklı da “5'li zirve zor görünüyor. Rum tarafının duruşu net. Kazılar dursun deyip masayı Türkiye üzerine devirmeye çalışacak" derken, DP milletvekili Denktaş, artık zaman kaybına tahammülleri kalmadığını söyledi

“Tek yol federasyon değil”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis’teki partilerin başkanlarıyla bir araya geldi. Başbakan Tatar, “Tek yol federasyon değil, alternatif teklifler de masada olmalı. 50 yıldır aynı yolda aynı meseleleri tartışmaktan usandık” dedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan toplantıda, Cumhurbaşkanı Akıncı, 25 Kasım’da Berlin’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesinde siyasi parti başkan ve temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu.

Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı sonrası Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve DP'yi temsilen Milletvekili Serdar Denktaş basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Görüşme sonrası basına ilk açıklamayı UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar yaptı.

Tatar, Cumhurbaşkanı ile Berlin öncesi durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek, 3'lü yapılacak gayri resmi toplantıdan beklenti yaratılmaması gerektiğini söyledi.

Tatar, Berlin'deki gayri resmi toplantıyı yakından takip edeceklerini belirterek, Siyasi eşitlik konusunun nasıl yorumlanacağı konusunda sıkıntısı olduğunu, Federal bir çözümün mümkün olamayacağının ortada olduğunu, geçmişte varılan mutabakatlarla ilgili endişeler olduğunu kaydetti.

Kıbrıs’ın artık genel çerçevede ele alınması gerektiğini, doğalgaz konusu ve bölgedeki gelişmelerin de içine katılarak farklı boyuttan değerlendirilmesi gerektiğini belirten Tatar, "Artık Kıbrıs konusuna farklı bir pencereden bakılmalı, tek yol federasyon değil, alternatif teklifler de masada olmalı. 50 yıldır aynı yolda aynı meseleleri tartışmaktan usandık" diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini kurgularken, garantörlüklerin, Türkiye'nin de içinde, merkezinde olması gerektiğine vurgu yapan Tatar, "Berlin'e gidilecek. Sayın cumhurbaşkanına hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi.

Tatar soru üzerine toplantının samimi bir ortam içinde geçtiğini, samimi şekilde konuların tartışıldığını, toplantıda gerginlik olmadığını belirterek, kendilerinin parti tabanı, seçmenleri ve halkın geneli için çalıştığını, Cumhurbaşkanının da "halktan aldığım yetki" dediğini ancak o yetkinin dört buçuk yıl önce alındığını kaydetti.