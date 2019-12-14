Berilsu için Güney’e tepki

GCSE Türkçe sınavında dünya birincisi olan ve Güney Kıbrıs’ta törene davet edilen 15 yaşındaki Berilsu Meral’ın TC kökenli olması nedeniyle Rum Yönetimi tarafından Metehan’dan geçişine izin verilmemesi tepki gördü

GCSE Türkçe sınavında dünya birincisi olan Bülent Ecevit Anadolu lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Berilsu Meral adlı öğrencinin ödülünü almak üzere Güney Kıbrıs’ta törene davet edilmesi ama Rum yönetiminin son dakika çocuğun güneye geçişine kökeni Türkiyeli olması nedeniyle izin vermemesine, Kıbrıs Türk tarafından tepkiler geldi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rum yönetimini kınadı.

Taçoy sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi dünya birincisi 15 yaşındaki bir çocuğumuzun ödülünü almasını kökeni nedeniyle engelleyen Rum Yönetimi’ni şiddetle kınıyorum. Bu tavır; Rum Yönetimi’nin, bir çocuğun alacağı ödülü dahi siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir”.



MESUT GENÇ’TEN AKINCI’YA ÇAĞRI

Öte yandan Halkın Partisi Milletvekili Mesut Genç, ödülünü almak üzere Rum kesimine geçişine izin verilmeyen IGCSE dünya birincisi Berilsu Meral için tüm yetkilileri tek yürek olmaya davet etti.

Genç yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“IGCSE Türkçe sınavında dünya birincisi olan Bülent Ecevit Anadolu lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Berilsu Meral’a ödülünü almak üzere Güney Kıbrıs’a geçişi esnasında Metehan sınır kapısında Kıbrıs Rum yönetimi tarafından kökeni (TC) nedeniyle izin verilmedi.

15 gündür BM’e yapılan girişimler de sonuçsuz kalmış, ırkçı Rum zihniyeti bu konuda da Kıbrıs Türküne karşı samimiyetsizliğini bir kez daha göstermiştir.

İnsan haklarından bihaber olan ve Kıbrıs Türkünü her platformda aşağılayan, önünü kesen bir politika izleyen Rum zihniyetini 60 yıldan fazla bir süredir fazlasıyla tanıdık. Bu itibarla insanlıktan uzak bu zihniyetle ilgili yorum yapmaktan çok bu ayıba halen ses çıkarmayan devletin en tepesinden Cumhurbaşkanlığından tutun meclisteki birçok parti ve milletvekillerinden tepki gösterilmemesi çok manidardır ve esas kınanması gerekende budur.

Sonuç olarak bu gibi konularda hem devletin her kademesi hem de toplumun bütün kesimleri tek yürek olup sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde işlenen insanlık suçu konulara gerekli tepkiyi göstermelidirler. Bizim Kıbrıs Türkü’nün örf, adet, gelenek ve kültürü de bunu gerektirir.

Öte yandan sosyal medyada da konuyla ilgili tepkiler vardı.

Tepkilerini dile getiren bazı kişilerin paylaşımları şöyle:

Sefa Karahasan:

“Berilsu, 15 yaşında...

Türkçe’de dünya birincisi oldu... Ödülünü almak için Güney Kıbrıs’a geçecekti...

Metehan sınır kapısında, Güney’den haber geldi...

Kökeni yani Türkiye’li olduğu için “ödül törenine geçemezsin” denildi...

Gözyaşı ile sınırdan, uzaklaştı..

Soru net ve basit...

Berilsu’nun yerinde Yunanistanlı bir genç olsa, Kuzey’e geçemezse, ne olurdu?

Devam edelim!

Kuzey Kıbrıs’ta yer yerinden oynar!

Kendine demokrat “ırkçı” beyinler harekete geçerdi.

Ne KKTC kalırdı ne demokrasisi...

Ne kurum...

Ya şimdi nerede sağda solda “etikçi” cebindeki AB kimliğini, AB’li olmak sanan köhnemiş zihniyetler...

Uykuda...

İşte böyle ikiyüzlü oldukları icin toplum üzerindeki etkilerini kaybettiler, kazanma şansları da kalmadı!..”

Ahmet Baştaş:

“Sn. Akıncı’nın bunları görmesi ve tepkisini göstermesi gerekir.

Bu Rumlar ile nasıl barış olacak!”

Mustafa Yeşil:

“Umarım bu durum bazılarını harekete geçirir. Bir iki günde unutulup gitmez. Rum heyeti ile görüşen görüşmeciler iyi niyet kapsamında bu duruma el atmalı. İnat ederlerse Kuzeyde gerekli yaptırımları uygulasın.”