Benzin zamlandı

Ülkemizde yaklaşık 2 ay sonra akaryakıta zam geldi. Hükümet dünyada artan akaryakıt fiyatları ve dövize rağmen uzuan zamandır zam yapmadığı akaryakıt ürünlerinden benzine küçük de olsa zam yaptı.

Hükümet bu gece yarısından itibaren gecerli olacak olan zamlara göre benzi ürünlerine litrede 2 kuruş zam yaptı. Gazyağına ise litrede 8 kuruş zam yaparken Euro dizele zam yapılmadı.

Yapılan son zamlarla yeni fiyatlar şöyle oldu:

95 oktan Benzin: 4.32 TL/Lt

98 oktan benzin: 4.50 TL/Lt

Gazyağı: 4.00 TL/Lt