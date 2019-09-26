Benter; "1,5 milyon stg alındı iddiası yanlış"

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Maraş’taki Evkaf mallarına karşılık 1960 yılında 1.5 milyon sterlin alındı iddiasının yanlış olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Maraş’ın vakıf malı olmasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken Evkaf mallarına karşılık İngilizler tarafından para ödendiği algısının yanlış olduğunu belirten Benter, “Ödenen o para zarar gören Evkaf mallarının onarımı için verilmiştir ve bu da 1960 Anayasası’nda açıkça belirtilmiştir.” şeklinde konuştu.

Benter, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumdaki yanlış bir algıya yanıt vermek istiyorum. Maraş’ın vakıf malı olduğu konusu zaten Rum tarafınca da kabul görmektedir. Onların bizden farklı olarak iddia ettiği nokta Türk tarafının Vakıf mallarına karşılık bir ödeme aldığıdır. İddia olarak ‘Bu vakıf mallarına karşılık İngiliz hükümeti 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken 1.5 milyon sterlin ödedi. Bu parayı da Dr. Küçük ve Denktaş aldı’ diyorlar. Birincisi bu iddia tamamen yanlıştır, ikincisi bunu yayan çevreler maalesef kötü niyetlidir.

“MALLARDAN FERAGAT EDİLDİĞİNE DAİR İFADE YOK”

1960 Anayasası’nın Appendix U ekinde mallardan feragat edildiğine dair bir ifade kesinlikle yoktur. Appendix U ekinde de açıkça belirtildiği gibi, bu ödeme İngiliz yönetimi altında zarar gören vakıf mallarının onarımı için verilmiştir. Belgede bu açıktır. Evkaf.org sitemizin altında Maraş diye bir bölüm oluşturduk isteyenler buradaki tüm belgeleri inceleyebilir, hazırladığımız bilgilendirici videoları izleyebilirler.”

“Kapalı Maraş’ın Vakıf malı olduğunu elimizdeki belgeler neticesinde biliyoruz” diyen Benter, bu konuda hukuk mücadelesini sürdürdüklerinin altını çizdi.

Topluma bilgi vermek amacıyla başlattıkları tanıtım ve bilgilendirme kampanyasıyla ilgili eleştirilere cevap veren Benter, “ Bu eleştiriler haksızdır çünkü toplumun kendi malları konusundaki gelişmelerden haberdar olma hakkı vardır. Bu bilgilendirmelerimiz artarak devam edecektir. Vakıf bilincini artırmak istiyoruz.” dedi.

Benter, “Kapalı Maraş konusunda hukuk mücadelemiz uluslararası alanda devam ediyor. Asli görevlerinden biri vakıf mallarına sahip çıkmak olan Evkaf, bu konuda tüm gerekli girişimleri yapıyor. Biz elimizdeki belgelerin yeterli olduğuna inanıyoruz.



Bizim “Maraş Vakıf malıdır” derken mesajımız açıktır ve siyasi veya başka bir amacı olan bir mesaj değildir. Bu mallar zamanında insanlığa hizmet için vakfedildi ve sonra şahıslara devredildi. Buna hangi hukuk, hangi vicdan müsaade eder? Ben bugün gidip bir vakıf malını şahsa devretsem fırtınalar kopar. Bizce de kopmalı; çünkü bu mal insanlığa hizmet etmek için vakfedilmiştir. Dikkat edin insanlığa kelimesini kullanıyoruz çünkü biz yardım yaparken din, dil veya ırk ayrımı yapmıyoruz. Tüm ihtiyaçlılara yardım ediyoruz.”ifadelerini kullandı.