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Benli’den mobese resti

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Gönyeli’de belediyeden izinsiz şekilde monte edilen mobese platformu Gönyeli Belediyesi tarafından söküldü. Belediye Başkanı Benli, “Gönyeli planlı bir kenttir, estetik gelişimde hassastır. Güvenlik kameralarına karşı değiliz ancak bu kenti gelişigüzel bir demir yığını yaptırmayız” dedi

Benli’den mobese resti

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, “Kent Güvenlik Sistemi” nedeniyle kentlere gelişigüzel kurulan çelik profillere isyan etti.

Mobese kameralarının kaldırım üstlerinden kavşaklara, şehir planlaması, estetiği ve güvenliğinden uzak kurulması karşısında Ahmet Benli tepkisini koydu: “Kentleri biz yönetmeyeceksek bu koltuklarda oturmayız.”
Gönyeli’de “belediyeden izinsiz” monte edildiği açıklanan bir mobese platformu da Gönyeli Belediyesi ekipleri tarafından söküldü.

Ahmet Y. Benli, Polis Genel Müdürü’ne seslenerek şu paylaşımı yaptı:

“Gönyeli planlı bir kenttir, estetik gelişim ve şehir disiplini  anlamında hassastır.

Güvenlik kameralarına karşı değiliz ancak yerel yönetimleri hiçe sayan ‘mobese ucubeliği’ne de izin verme niyetimiz yoktur.

Bu kenti gelişigüzel bir ‘demir yığını’ yaptırmayız!

Sayın Polis Genel Müdürü, eğer Gönyeli’yi biz yönetmeyeceksek bu koltuklarda da oturmayız!”

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