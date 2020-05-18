Benli Mobese direklerini diktirmedi

Ülkemizde yeni kurulmaya başlanan kent güvenlik sistemleri kameraları Gönyeli’de gerginlik yaşanmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz hafta Gönyeli’de kurulmaya başlanan kent güvenlik sistemleri kameraları ve direkleri Gönyeli Belediyesi’nin bilgisi dahilinde yapıldığı için belediye başkanı Ahmet Benli tarafından engellenmiş ve direkler kaldırılmıştı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli konuyla ilgili olarak Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ile görüşme yaparak işbirliği içinde ve Belediyenin de yer alacağı bir çalışma sonrası bu sistemlerin kurulmasında mutabakata varıldığı belirtilmişti.

Bu olayların ardından ülkemize kent güvenlik sistemleri kameralarını kuran şirketin çalışanları ve araçları bugün yine Gönyeli’de çalışmaya başladı. Gönyeli Belediyesi zabıtaları ve Başkan Ahmet Benli’nin müdahalesi sonrası şirket görevlileri polis çağırdı.

Başkan Benli Polis Genel Müdürü ile bu konuda görüştüklerini ve anlaştıklarını belirtirken, basına yaptığı açıklamada “Biz bu sisteme karşı değiliz. Bunun kurulması için de elimizdeki imkanlarla yardım ediyoruz ve alt yapımızı da kullandırıyoruz.

Yasalarda bulunmasına rağmen ne yazık ki belediyemiz bu kurulum aşamasına dahil esilmemiştir.

Biz akademisyen mühendislere bu direklerin kente uygun şekilde çalışmasını yaptırdık. Proje çizdirdik çıkardık. Biz kent yapısına uygun monte edilmesini istiyoruz.

Bu direkler eğer bu şekilde buraya dikilecekse ben evde olacağım. Bu görevde olmayacağım” dedi.