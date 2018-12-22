UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, “Beni Kanal T’den vurmayın. Kanal T’yi ben yönetmiyorum, eşim Sibel Tatar yönetiyor” diye konuştu

Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülürken söz alan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, konuşmasının başında Serdar Denktaş ile önceki gün yaşanan tartışmaya işaret ederek, siyaset ortamında, en saygı duyduğu isimlerden biri olan Rauf Raif Denktaş’ın oğluyla tartışmaya girmek durumunda kaldığını dile getirdi.

Tatar “Birbirimize saygısızlık yapmayalım, işimizi yapalım” dedi.

Tatar, Kanal T’yle ilgili tartışmalara yanıt olarak ise, “Beni Kanal T’den vurmayın. Kanal T’yi ben yönetmiyorum, eşim Sibel Tatar yönetiyor” diye konuştu.

Bütçenin gelir ve gider kalemlerini ele alan Tatar, Türkiye ile olan ilişkileri düzeltmek, Ekonomik İşbirliği Protokol’ünü imzalayarak hayata geçirmek gerektiğini dile getirdi.

Muhasebe bakımından Türkiye’ye olan borç kayda alınsa da önemli olanın iç borç olduğunu kaydeden Tatar, iç borcun faizinin 1,5 milyar TL olduğunu belirtti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, bazı reformları yaparak Türkiye ile ilişkileri gereken noktaya getirip gerekli kaynakları almak gerektiğini söyledi.

5 milyar TL yardım ve katkıya rağmen bütçedeki açığın devam edeceğini, bunun ciddi sonuçları olacağını, ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini belirten Tatar, “Memleketin altyapısı gelişebilecek mi?” diye sordu.

Hükümetin görevinin, yasalara iyi çalışılmasını sağlamak ve sorunlar çıkmasını engellemek olduğunu dile getiren Tatar, yasalarda yaşanan sıkıntıların zaman kaybına yol açtığını belirtti.

“Göç Yasası nasıl düzeltilecek, neden düzeltilmedi, CTP de çok söz verdi ama düzeltebildi mi?” diye soran Tatar, yasa geçirilmeseydi bütçe açığının daha da fazla olacağını, yasa geçtiği halde insanların devlete girme isteğinin sürdüğünü kaydetti.

CAS çalışanlarının durumu, yükseköğretim sektörü, Türkiye’den gelen su, adaletli vergi sistemi, hayat pahalılığı ve ek mesai sorununa değinen Tatar, Merkezi İhale Komisyonu’na önem verilmesi gerektiğini, ara emirlerinden dolayı bazı önemli ana yolların tamamlanamadığını belirtti.