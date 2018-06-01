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Bengihan, “Çocuklara parlak bir gelecek vaat edemiyoruz”

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle mesaj yayımlayarak “Genelde dünya çocukları özelde de ülkemiz çocuklarına biz büyükler maalesef parlak bir gelecek vaat edemiyoruz” dedi.

Bengihan, “Çocuklara parlak bir gelecek vaat edemiyoruz”
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Bengihan açıklamasında, Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi’nin kabul edilişinin üzerinden yüz yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen çocukların yaşatılmaları, korunmaları, ihmal ve istismardan uzak tutulmaları hedefinden birçok ülke gibi KKTC’nin de çok uzakta olduğunu kaydetti.

“SORGULAMALIYIZ”

KKTC’de giderek tırmanan şiddetin, çocukların canına kastetmeye kadar vardığını belirten Bengihan, “Çocuklarımızı tüm bu kötülüklerden korumak için bireyler, örgütler ve devlet olarak üzerimize düşenlerin ne kadarını yaptığımızı bir kez daha sorgulamalıyız” dedi.  

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