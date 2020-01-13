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Bellapais’in simgesiydi

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Bellapais’in simgelerinden, Dut Ağacı Kahvehanesi'nin sahibi Refet Ulus, yaşamını yitirdi

Bellapais’in simgesiydi

(Beylerbeyi) Manastırı yanında uzun yıllardır işletmecilik yapan, köy ile özdeşleşmiş Refet Ulus hayatını kaybetti.

Bellapais (Beylerbeyi) Manastırı yanında uzun yıllardır işletmecilik yapan, köy ile özdeşleşmiş Refet Ulus hayatını kaybetti.

 Turistlerin uğrak yerine haline gelen Dut Ağacı Kahvehanesi'nin sahibi ve işletmecisi Refet Dayı'nın vefatı büyük üzüntü yarattı.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, da Balabayıs’ın simgesi Refet Ulus’u son yolculuğuna uğurladıklarını açıkladı.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Balabayıs’ın simgesi Refet dayıyı (Refet Ulus) son yolculuğuna uğurladık. Çocukluğumda Balabayıs’a ilk gittiğimde aklımda yer eden meydandaki renkli ve sevimli kahveciydi o. Yıllar sonra aynı köye yerleştikten sonra epeyce sohbet etme imkanı bulmuştum. Köyümüz buruk...Allah rahmet eylesin”

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