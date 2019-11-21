Belge dururken aksini savunuyorlar

Serdar Denktaş ve Kudret Özersay’ın arazi tartışması sürerken, Zeki Çeler ve Erkut Şahali, Özersay’ı eleştirdi. HP Genel Sekreteri Yenal Senin ise “Belge ortada dururken gözümüzün içine baka baka bunun aksini savunmaya çalışanların var olması kabul edilemez." dedi

Eski hükümet ortakları Serdar Denktaş ve Kudret Özersay’ın arazi kavgasında cephe genişliyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında, oğlunun üniversitesine kiraladığı araziyle krize yol açan Serdar Denktaş, Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmiş, ardından HP hükümetten çekilme kararı alınca dörtlü koalisyon hükümeti düşmüştü.

Önceki gün basında yeniden gündeme gelen konuyla ilgili katıldığı bir programda görüşleri sorulan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Serdar bey bazı belgeleri bizden sakladı. Denktaş’ın oğlu için ortaklarından habersiz 60 dönüm arazi kiraladığı ortaya çıktı” demişti.

Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş ise “Öyle anlaşılıyor ki sayın Kudret Özersay, ‘Dörtlü Koalisyon Hükümeti’ni artık iyice deşifre olmuş malum pazarlıklar sonucu yıkmanın ayıbını örtmek istiyor. Peki; kiralama dosyalarının tümünü, hem kendisine hem meclise bizzat taktim ettiğimi bilmiyor mu?” karşılığını vermişti.

Dörtlü koalisyon hükümetinin TDP’li Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de eski hükümet ortakları Denktaş ve Özersay’ın arazi kavgasında haklı olan tarafın Serdar Denktaş olduğunu savunarak, “Serdar Denktaş doğru söylüyor!” dedi.

Dörtlü koalisyon hükümetinin CTP’li Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, Özersay’ı eleştirerek, “Bayat bir meseleyi yeni gibi göstermeye çalışarak Denktaş’ı vurmakla” suçladı.

SENİN

Halkın Partisi’nin Genel Sekreteri Yenal Senin dörtlü hükümet döneminde yaşanan arsa olayıyla ilgili açıklama yaptı

Senin "kendi verdikleri belgede gizledikleri ya da en iyi ihtimalle yazmayı unuttukları ilave bir 60 dönüm arazi kiralaması daha dün (önceki gün) yayınlanan sözleşmelerle ortaya çıkmıştır. Belge ortada dururken gözümüzün içine baka baka bunun aksini savunmaya çalışanların var olması kabul edilemez." dedi.

Yenal Senin'in açıklaması şöyle:

“Dün (önceki gün) basına yansıyan “arsa olayı” gündemin en önemli haberi olurken, maalesef dörtlü hükümet döneminde kabinede yer alan bazı arkadaşların ve konunun ilk muhatabı Serdar Bey’in olayı olmamış gibi göstermesini anlamlandıramıyorum. Mayıs 2019' da Halkın Partisi bu konuda hassasiyetini ortaya koymuş, dönemin Maliye Bakanı Serdar Bey’de dörtlü koalisyonun diğer üç ortağına, yani CTP, HP ve TDP Genel Başkanları'na “bizim hükümetimiz döneminde yaptığım kiralamalar bunlardır” diyerek birer dosya vermiştir. Ancak bu verdiği dosyada ve belgelerde dün Kıbrıs Gazetesi’nde belgeleriyle ortaya çıkan 60 dönümlük arazi kiralamasının yer almadığını gördük. Bu, 2017 yılında yine oğlunun şirketine kiraladığı 58 dönümden ayrı, ona ilaveten bir 60 dönümdür. Bunun akabinde dün (önceki gün), o dönem Kabine’de bulunan bazı bakanlar ise bunu kabul etmeyen açıklamalarda bulundu. Kimse kusura bakmasın ama kendi verdikleri belgede gizledikleri ya da en iyi ihtimalle yazmayı unuttukları ilave bir 60 dönüm arazi kiralaması daha dün (önceki gün), yayınlanan sözleşmelerle ortaya çıkmıştır. Belge ortada dururken gözümüzün içine baka baka bunun aksini savunmaya çalışanların var olması kabul edilemez. Bu nedenle kimin haklı olduğunu görmemiz, topluma gerçeği iletmemiz bağlamında bize ve diğer partilere ilgili şirketin kiraladığı yerlerle ilgili verilen belgeyi sizlere sunuyorum.

ÇELER VE ŞAHALİ’DEN DE AÇIKLAMA

Öte yandan TDP Milletvekili Zeki Çeler ve CTP Milletvekili Erkut Şahali de konuyla ilgili açıklama yaptı.

Çeler, Serdar Denktaş’ın doğru söylediğini belirtti. Çeler, Kudret Özersay için “Temcit pilavı gibi sanki da yeni birşey olmuşcasına, toplumu dibelik balık hafızalı yerine koyarak kaybettiğin prestiji, güveni, saygıyı kazanmaya çalışmak tamam değil” dedi.

Çeler’in açıklaması şöyle:

“Serdar Denktaş doğru söylüyor!

Avukatlığını yapacak da değilim ama sessiz da kalamam!

4’lü koalisyonun “sözde” bitiş sebebi olan arsa meselesi ile bugün gündeme gelen arsalar aynı arsalardır. Temcit pilavı gibi sanki da yeni birşey olmuşcasına, toplumu dibelik balık hafızalı yerine koyarak kaybettiğin prestiji, güveni, saygıyı kazanmaya çalışmak tamam değil! Hele de aynı bakanlar kurulunda bulunan bizleri de!

Son bakanlar kurulunda bunlar hep konuşuldu! 50kusur dönüm UBP-DP hükümeti, 3+58 kusur dönüm de 4’lü döneminde. Konuştuk, tartıştık Serdar bey sosyal medya da anlattı zaten.

Ha bu arada ben işin “etik değil yasal” kısmında değilim!

İlk röportaj da ya da Tv programında da kelimesi kelimesine konuşulanı anlatmaya hazırım. Etişir ki üstümüzde andrez oynayabileceğini zanneden.”

ŞAHALİ

CTP milletvekili Erkut Şahali de konuyla ilgili açıklama yaptı.

Şahali, “Önceden zaten gündeme gelmiş, sakız gibi çiğnenmiş, üstüne hükümet bozulup hükümet kurulmuş bir konuyu, "yeni" gibi göstermeye çalışmak da siyaseten itibarlı yapmaz” dedi.

Şahali’nin açıklaması şöyle:

“Kaybolan siyasi itibar, "öteki" siyasilerin ne kadar "kirli" olduklarını anlatarak kazanılamaz!

Hele hele, önceden zaten gündeme gelmiş, sakız gibi çiğnenmiş, üstüne hükümet bozulup hükümet kurulmuş bir konuyu, "yeni" gibi göstermeye çalışmak da siyaseten itibarlı yapmaz.

Serdar Denktaş’ın, "yasal ama etik değil" deyişini en ağır biçimde eleştirenlerdenim. Ancak yine Serdar Denktaş’a, "bayat bir meseleyi" yeni gibi göstermeye çalışarak vurmanın da "etik" olmadığını düşünüyorum.

Siyasi itibar, bazı siyasilerin "kirinden" medet umarak değil, top yekün siyaset kurumuna itibar kazandırmaya çalışarak kazanılır. Bu da, bildiğini okumak yerine, mavi boncuklara inanıp etrafını yıkıp döken, hayalleri kıran ve veresiye defterini karıştıran "müflis" gibi hareket edenlerin üstesinden gelebileceği bir iş değildir.”