Belediyelerin borçlarına yapılandırma

Lefkoşa ve Girne belediyelerinin borçlara ilişkin yeniden yapılandırmayı öngören protokoller imzalandı

Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) arasında önceki gün, 2015 yılı öncesi depozit, prim ve vergi borçlarının ödenmesine ilişkin protokol imzalandı.

Söz konusu protokol, LTB’nin 2015 yılı öncesi, İhtiyat Sandığı prim ve depozit borçları, Sosyal Sigortalar Dairesi prim borçları ile Gelir ve Vergi Dairesi vergi borçları ve bu borçlara ilişkin gecikme zamlarının yeniden yapılandırılmasını içeriyor.

Maliye Bakanlığı’nda gerçekleşen protokol törende konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, uzun yıllardır ortada duran sıkıntının artık atılan imzalarla ortadan kaldırılması için ilk adımların atıldığını belirtti.

Başkent belediyesi ile imzalanan söz konusu protokolün, bir mihenk taşı niteliği taşıdığına dikkati çeken Olgun Amcaoğlu, ilerleyen zamanlarda borcu olan diğer belediyeler ile de benzer protokoller imzalanarak, yerel yönetimlerin sıkıntılarının giderilmesini arzuladıklarını söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı da konuşmasında, bugün artık uzun yıllardır gündemde olan yerel yönetimlerin kamu borçlarına ilişkin devrim niteliğindeki iyileştirici tedbirleri imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

LTB Başkanı Harmancı, atılan bu imza ile belediyenin geriye dönük borçlarını 2020 Ocak ayı itibarıyla ödemeye başlanacağını, ilk yıl için kamuya dokuz milyonluk bir geri ödeme yapacaklarını, 2021-2022 yıllarında da bunun belli oranlar şeklinde yükseltilerek devam edeceğini, 2022 sonrasında ise belediyenin ödeme gücünü dikkate alarak yeniden değerlendirmeye tabi tutulacağını kaydetti.

MALİYE BAKANLIĞI İLE GİRNE BELEDİYESİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

Öte yandan Maliye Bakanlığı ile Girne Belediyesi arasında, dün, geriye dönük vergi borçlarının ödenmesine ilişkin protokol imzalandı.

Söz konusu protokol, Girne Belediyesi’nin, 2002 yılından, 2014 Haziran ayına kadar vergi borçlarının ödenmesine ilişkin yeniden yapılandırılmayı içeriyor.

Maliye Bakanlığı’nda dün saat 12.00’de gerçekleşen protokol töreninde konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, uzun yıllardır ülkenin gündemini meşgul eden belediyelerin söz konusu sorunlarını ve borçlarını bilen bir maliyeci olarak, gelinen aşamada belediyelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının bürokratları ile yapmış olduğu çalışmalar neticesinde olumlu sonuçların doğduğunu söyledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise konuşmasında, atılan imza ile belediyenin 2002 yılından 2014 Haziran’a kadar 12 yıllık vergi borcunu ödeme noktasında önemli bir adım atıldığını söyledi.

Temmuz 2014’de görevde olduğu süre boyunca, herhangi bir vergi borcunun olmadığı gibi, sigorta, ihtiyat sandığı yatırımlarında da bir gerilik yaşanmadığını dile getiren Girne Belediye Başkanı Güngördü, ancak belediyenin 2014 yılı ve öncesi oluşan vergi borcunun gecikme zamları ile birlikte yaklaşık 18 milyon olduğunu hatırlatarak, kendi dönemlerinde olmasa dahi belediyenin bu borcunu ödemekle mükellef olduklarını belirtti.