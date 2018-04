"Belediyeler Yasasına göre kimsenin görevine son verilemez"

Hiç bir şekilde çalışanın aleyhine bir düzenleme yapılamayacağını, bunun Anayasa Mahkemesi’nden geri döneceğini söyleyen Hasipoğlu, Belediyeler Yasası hükümlerine uymak zorunluğunda olunduğunu ve bu yasalar gereği de çalışanların görevine hiçbir şekilde son verilmesinin mümkün olmadığını söyledi

Meclis Sayıştay Komitesi’nin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından Bumerang Travel Club Ltd.’e (Cratos Premium Hotel’e) elektrik enerjisi tüketimleri üzerinden teşvik indirimi uygulaması sürecine ilişkin Sayıştay Denetim Raporu’na ilişkin raporunun milletvekillerinin bilgisine getirilmesinin ardından ilk konuşmayı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptı.

Erhan Arıklı, Cratos Otel’e “adeta bağışlanan” elektrik faturasının günlerce konuşulduğunu ifade etti.

Arıklı, DPÖ’den alınan teşvik belgesi ile yapılan bu uygulamaların gerçekten Kıbrıs Türkü’ne hizmet edip etmediğinin sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Ülkede yatırım yapan otellerin sözleşmelerine uymadığını da ifade eden Arıklı, özellikle Çalışma ve Turizm bakanlıklarına bu konuda büyük görev düştüğünü söyledi.

TATAR: “TEŞVİK ALACAKLAR TEKRAR TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

UBP Milletvekili Ersin Tatar, Cratos Hotel’le ilgili ödemenin Maliye Bakanlığı tarafından yapılmasında sorun olup olmadığını sordu.

Teşvik sistemine her zaman bakılması gerektiğini dile getiren Tatar, ülkede büyük yatırımlar yapılmasının avantajlarını anlattı, fakat elektrik konusunda teşvik alacakların tekrar tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Memleketin kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Tatar, teşvik hakkı olanın da hakkını alması gerektiğini kaydetti.

Başbakan ve Maliye Bakanı’nın “biz her türlü fedakarlığa hazırız” söylemlerini eleştiren Tatar, “göç yasası” ile ilgili söylemleri anımsatarak, “Madem istemezdiniz niye düzeltmediniz?” dedi ve kendi dönemlerinde yapılan düzenlemeler sayesinde şu anda bu koltuklarda oturulduğunu belirtti.

Bazı bakanlara eleştiriler yapan Tatar, Yenierenköy Belediyesi çalışanlarının işten çıkarılması yönünde çalışma yapıldığını savundu ve bundan dolayı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i eleştirdi.

SUCUOĞLU: “TEŞVİKLER DÜZENLENMELİ”

Daha sonra söz alan UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, konuyla ilgili ikinci raporun hazırlandığını söyledi.

Sucuoğlu ayrıca, otellerdeki en büyük sorunun denetim olduğuna dikkat çekti ve verilecek teşviklerin düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

ÇELER: “YATIRIMLARI ÖDENECEK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Yenierenköy Belediyesi çalışanlarının haklarının korunması için gereğinin yapılmasında destek olduklarını söyleyerek, muhalefette başka hükümette başka konuşmadıklarını kaydetti.

Çeler, “Eleştire yaparken düşünün, 3 ay önce bu hükümette olan kimdi?” dedi. Şu anda işsiz kalacak kişilerin tüm yatırımlarının ödeneceğini ve emekliye çıkacakların ödemelerinin yapılacağını dile getiren Çeler, ödenmemiş Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının geriye dönük olarak ödenmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtti.

HASİPOĞLU: “KABUL EDİLEMEZ”

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Belediyeler Yasası’nın madde 10-3a maddesine dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek, Yenierenköy Belediyesi çalışanlarının işten atılacak olmalarını eleştirerek, bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Hiç bir şekilde çalışanın aleyhine bir düzenleme yapılamayacağını, bunun Anayasa Mahkemesi’nden geri döneceğini söyleyen Hasipoğlu, Belediyeler Yasası hükümlerine uymak zorunluğunda olunduğunu ve bu yasalar gereği de çalışanların görevine hiçbir şekilde son verilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Başbakan Erhürman’ın söylemlerini eleştiren Hasipoğlu, hükümetin Yenierenköy Belediyesi’ne uygulamaya çalıştığı yaptırımı “doctrine of necessity” yani Rumların Güney Kıbrıs’ta Türk mallarına uyguladığı rejim olduğunu, bunun da olağanüstü hal rejimi olduğunu dile getirerek, “Bunu kendi çalışanlarımıza yapmaya kimsenin hakkı yoktur” dedi.

ARIKLI: “BU İNSANLARI SOKAĞA BIRAKMA LÜKSÜMÜZ YOK”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da Yenierenköy’de personel konusunda hassas davranılması gerektiğini söyledi.

Arıklı, çalışanların işe başlama tarihleri hakkında Başbakan’ın yanlış bilgiye sahip olduğunu iddia ederek bilgi verdi.

Belediyeler Yasası’na göre Yenierenköy’de öngörülen çalışan sayısının 242 olduğunu, Yenierenköy Belediyesi’nde ise şu an çalışan sayısının 112 olduğunu belirten Arıklı, “Bu insanları sokağa bırakma gibi bir lüksümüz yok” dedi.

ERHÜRMAN: “MALİ YAPIYA GÖRE TAVIR ALMAK GEREK”

Yeniden söz alan Başbakan Tufan Erhürman, çalışanların işe başlama tarihleri konusunda yeniden bilgi isteyeceğini, yasada çalışan sayısına yönelik kotanın söz konusu olduğunu ancak, mali yapıya göre tavır alınması gerektiğini anlattı.

Başbakan Erhürman, yasaların birbirine bağlı olduğunu bu konuların doğru yorumlanması gerektiğini dile getirerek, söz konusu istemlerinin belediyelerin kapatılması yönünde olmadığını kaydetti.

Sayıştay Komitesi raporu üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, Meclis Genel Kurulu’nda Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, Ergin Ersoy, Tahir Gökçebel ve Adil Şeytanoğlu’nun başvuruları üzerine hazırlanan 3 ayrı denetçi raporuna ilişkin raporlar CTP Fazilet Özdenefe tarafından okundu.