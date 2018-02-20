Belediyeler Yasası değişiyor

Belediyelerin kendi sorumluluklarını yerine getiren, özerk, denetlenebilir kuruluşlar olmalarını sağlamak amacıyla yeninden düzenlenen, her belediyenin borç ödeme kabiliyetinin ayrı ayrı dikkate alınmasını, borç yapılandırmasında önceliğin Sosyal Sigortalara ve İhtiyat Sandığı’na verilmesini öngören Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tasarıya göre, belediyelerin borçları çalışma ve maliye işleriyle görevli bakanlıkların ve ilgili belediyenin mutabakata varması koşuluyla belirlenecek ödeme planıyla yeniden yapılandırılacak.

Yeni düzenlemeyle belediyelerin personel giderlerine ilişkin oranlarını düzenlemesi için öngörülen ancak yeterli olmayan 1 Ocak 2018 tarihi de en geç 1 Ocak 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Resmi Gazete’nin 15 Şubat tarihli sayısında yayımlanarak görüş ve öneriler için halkın bilgisine sunulan tasarı konusunda 7 gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı görüş verilebilecek.

Yasa tasarısının Resmi Gazete’deki genel gerekçesinde, belde halkının yaşam kalitesini artırma talebinde olan belediyelerin gelirlerinin giderlerini karşılamakta zorlandığını ifade edildi.

Yasa tasarısı bu haliyle yürürlüğe girerse, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 Ocak 2020’ye kadar her belediyenin ödeme kabiliyeti dikkate alınarak ayrı ayrı ve öncelik Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yapılandırması olmak üzere sırasıyla vergi borçları, depozit, gecikme zamlarının/faizlerinin borçları çalışma ve maliye işleriyle görevli bakanlıklarla, ilgili belediyenin mutabakata varması koşuluyla belirlenecek ödeme planıyla yeniden yapılandırılacak.

Ancak emekliye ayrılacak belediye çalışanlarının prim ve depozit borçları söz konusu yapılandırma tarihleri dikkate alınmadan hemen ödenecek.

Borçları ödeme süresi, ilgili bakanlıklara yapılacak müracaat sonrasında, belediyenin ödeme gücü de dikkate alınarak 1 Ocak 2020’den itibaren en fazla 20 yıl olmak kaydıyla taksitlendirilecek.

Tasarının genel gerekçesinde yer alan bilgiye göre, Belediyeler Yasası’nda şu sebepler için değişikliklere gidiliyor:

“Kişilerin yerel yönetimlere katılımı sağlayabilmek, hesap verebilme ve şeffaflık ilkeleri adına belediyeleri geliştirmek, daha özerk, denetlenebilir bir yapıya kavuşturulmalarına imkan sağlamak ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmelerine yardımcı olmak, kendi sorumluluklarını yerine getiren özerk kuruluşlar olmalarını sağlamak.

Belediyelerin personel giderlerini yasanın belirlediği yöntemle uyumlaştırılması ve belediyelerin birikmiş prim borçları ile vergi borçlarının yapılandırılması için öngörülen tarihler belediyelerin mali açıdan sürdürülebilirliğini ve denkleştirmeyi sağlamak, var olan hukuki sorunları çözebilmelerine olanak sağlayabilmeleri amacıyla değiştirildi.

Belediyelerin personel giderleri ile toplam giderler arasında doğru bir ilişki kurması için öngörülen 1 Ocak 2018 yeterli olmadığından personel giderlerine ilişkin oranlar en geç 1 Ocak 2020 tarihine kadar uygun hale getirilecek.

Belediyeler, çalışanlarının öngörülen ancak yatırılmamış birikmiş prim, depozit borçları ve gecikme zamlarının/faizlerinin borçları için değişiklik yasası yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 1 Ocak 2019’a kadar borçlarının yapılandırılması çalışmalarının başlatılması amacıyla çalışma ve maliye işleriyle görevli bakanlıklara yazılı müracaatta bulunmakla yükümlü olacak.”