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Belediyeler sıcak para bekliyor

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Mağusa Belediye Başkanı Arter, kaynak akışı istenen düzeyde olmadığı için sıcak para sıkıntısının her belediyede ortaya çıktığını ve son 15 gündür bunu hissettiklerini belirtti

Belediyeler sıcak para bekliyor
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Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, belediyeler reformu, mali sıkıntılar ve belediyelerin işlettiği kanalizasyon ve atık su işletmeleri konularında bir toplantı yaptı. 

Gazimağusa Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıda, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar,  Güzelyurt ile Gazimağusa Belediyelerinin ortak konusu olan kanalizasyon, su konusu ve belediyelerle ilgili diğer konularda değerlendirme yaptıklarını ifade etti. 

Özellikle belediyelerin son zamanlarda yaşadığı mali sorunların nasıl aşılacağı konusunda fikir alışverişi yaptıklarını ve ortak hareket etme konusunda hemfikir olduklarını söyleyen Özçınar, kanalizasyon ve su konusunda mali sorunların nasıl aşılacağını görüştüklerini sözlerine ekledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, yerel idarelerin ülke genelinde yaşadığı sıkıntıları istişare etme fırsatı bulduklarını söyledi. Arter, Güzelyurt ile ortak konuları olan kanalizasyon, atık suyun işletilmesiyle ilgili hem teknik anlamda hem de işletilmesiyle ilgili sıkıntıları ve diğer konuları görüştüklerini kaydetti.

Belediyelerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları ve Belediyeler Yasasını görüştüklerini ifade eden Arter, kaynak akışı istenen düzeyde olmadığı için sıcak para sıkıntısının her belediyede ortaya çıktığını ve son 15 gündür bunu hissettiklerini belirtti.

 Arter, diğer belediyelerde de aynı sorunun yaşanabileceğini ve sıcak para akışının kolaylaştırılması gerektiğini ifade etti. 

Belediyeler reform çalışmasının da takvimlendirilmesi gerektiğini ve belediyelerin amacının bölge insanına kaliteli hizmet vermek olduğunu kaydeden Arter, bunun da sağlanabilmesi için mali anlamda geliriyle gideriyle sağlıklı ve dengeli ve bir yapının olması gerektiğini belirtti. 

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da, belediyelerin genel sorunları, Belediyeler Yasası’yla ilgili çalışmaların tamamlanıp Meclis’e sunulması ve belediyelerin önünün açılmasıyla ilgili nasıl bir yöntem izleyeceklerini konuştuklarını ifade etti.

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