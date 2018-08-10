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“Belediye ve Köylerin Altyapı ve Yatırımlarına Katkı Projesi” tanıtımı yapıldı

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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin  (KEİ) “Belediye ve Köylerin Altyapı Yatırımlarına Katkı Projesi” hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

“Belediye ve Köylerin Altyapı ve Yatırımlarına Katkı Projesi” tanıtımı yapıldı
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“Belediye ve Köylerin Altyapı ve Yatırımlarına Katkı Projesi” ödeneklerinden yararlanmak isteyen belediyelerin, proje teklif dosyalarını 3 Eylül 2018’e kadar İçişleri Bakanlığı ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’ne ulaştırması gerekiyor. Proje Bilgi Formu’na İçişleri Bakanlığı, KEİ Ofisi ve www.kei.gov.tr web sitesinden ulaşabilir.
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin  (KEİ) “Belediye ve Köylerin Altyapı Yatırımlarına Katkı Projesi” hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, belediyelerin proje yöntemiyle ilgili personeli ve bazı belediye başkanları katıldı. KEİ uzmanı Tuba Sin’in bilgi verdiği toplantının açılışında Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da bir konuşma yaptı.
Mahmut Özçınar konuşmasında, “Geldiğimiz noktada projelerin denetimi adına iyi yolda olduğumuzu bir gerçektir” dedi.
Katkı için yapılacak başvurularda sürecin sonuçlanacağı noktaya kadar takip edilecek yolun hangi aşamalardan geçeceğinin doğru olarak algılanmasının önemli olduğunu ifade eden Özçınar, proje başvuru ve uygulamasında bugün dünden daha iyi bir noktada bulunulduğunu ancak bu gibi toplantılarla daha iyi bir noktaya gelinmesi gerektiğini ifade etti

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