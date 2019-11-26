Belediye Başkanları da imar planından endişeli

Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’yla ilgili geniş öneriler hazırlayan TDP, üç bölgenin belediye başkanını ziyaret etti ve önerilerini takdim etti. TDP lideri Özyiğit, “Belediye Başkanları’nın da haklı endişeleri var. Belediyeler bu altyapıları kaldıracak yapıda değiller” dedi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanları’nın da Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın son şekline yönelik bazı haklı endişeleri olduğunu belirterek, Planın hem kamu yararına olacak, hem de Belediye Başkanlarının endişelerini giderecek şekilde revize edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kimsenin İmar Planına karşı olmadığını, ancak yürürlüğe girecek planın, plansızlığı ortadan kaldıracak, belirli zümrelere değil, kamu yararına olacak ve belediyeleri mağdur etmeyecek içerikte olması gerektiğini kaydeden Özyiğit, “Planın öngördüğü altyapı hizmetlerini verecek olan belediyeler bu altyapıları kaldıracak yapıda değiller, görüştüğümüz Belediye Başkanları da bunun mümkün olamayacağını söylemekte ve bu konuda endişe taşımaktalar. Sn. İçişleri Bakanı’nın yapması gereken bu endişeleri dikkate alarak, yanlışlıkları, eksiklikleri giderecek adımları atmaktır” dedi.

Genel Başkan Cemal Özyiğit, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Yeşim Dede, Ercan Hoşkara ve Yasemin Çobanoğlu’ndan oluşan TDP heyeti, sırasıyla Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacıları ziyaret etti. Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın masaya yatırıldığı görüşmelerde, TDP’nin planın son şekline yönelik görüş ve düşünceleri ile planda yapılması istenilen değişiklikleri içeren önerilerden oluşan bir dosya Belediye Başkanlarına takdim edildi.

TDP Başkanı Özyiğit, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın ardından Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanlarını da ziyaret ederek İmar Planına yönelik değerlendirmelerde bulunarak, görüş ve önerilerini sunduklarını belirtti, amaçlarının planın toplumun geneli yararına düzenlenmesine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele’yi bir bütün olarak ilgilendiren, çevreyi hem düzeltme hem daha düzgün yapılaşma için imar planının önemli olduğunu belirten Özyiğit, ancak planın başında ortaya konan hedeflerden sapıldığını ve kamu yararının gözetilmediği bir anlayışın ortaya çıktığını kaydetti. “Biz öncelikle kamu yararının olmasını hedefliyoruz. Bu bizim için olmazsa olmazdır” diyen Özyiğit, elbette imar planı yapılsın, ancak Mağusa, Yeniboğaziçi, İskele sağlıklı gelişsin, dengeli gelişsin, çevre ve tarım alanları da korunarak gelişsin” dedi.

Planın bu şekilde hayat bulması halinde geçmişteki plansız yapılaşmanın süreceğini, özellikle de temel yükümlülüğü altyapı olan belediyelerin gerek altyapı konusunda, gerekse de alt ölçekli plan yapma yetkilerinin olmaması nedeniyle ciddi mağduriyet yaşayabileceklerini kaydeden Özyiğit, Belediye Başkanlarının da bu yönde endişeleri olduğunu ifade etti. Özyiğit, Belediyelerin son derece önemli olduğunu, altyapıların belediyeler tarafından yapıldığı için bunun yükünü belediyelerin çekeceğini ifade etti.

İmar Planının son şekline yönelik özet olarak verimli tarımsal alanların korunması ve tarım amaçlı olarak kullanılması, yeterli altyapının gelişim için koşul olarak konulması ve Belediyelerin kentsel gelişim için güçlendirilmesi yönünde önerileri olduğunu belirten Özyiğit, şunları kaydetti: “Planın askıda olduğu sürede yapılan değişiklikler, planın etki edeceği alanı ciddi oranda artırmıştır. İçişleri Bakanlığı bilimsel ve sürdürülebilir bir plan için üniversiteler, belediyeler ve KTMMOB’nin hassasiyetlerini mutlaka dikkate almalıdır.”