"Beldeyi en iyi ve en çağdaş yapıya kavuşturabilmek için çalışıyoruz"

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler bugün, Kaymakamlık ve Su İşleri Dairesi yetkilileri ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

Kaymakamlık Müfettişi Songül Lakadamyalı, Mimar Bora Kıralp ve Su İşleri Dairesi İşletme Bakım Şubesi’nden Çiğdem Akdoğan ile dere yataklarını ve akarları inceleyen Başkan Ali Karavezirler, alt yapı çalışmaları ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, alt yapı ve kanalizasyona sahip olmanın bir bölgenin sağlıklı gelişimi için çok önemli olduğunu vurgularken, akar ve dere yatağı ıslahlarının ise olası felaketleri önlediğinin altını çizdi.

Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi olarak beldeyi en iyi ve en çağdaş yapıya kavuşturabilmek için çalışacaklarını söyledi.