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"Belde sınırları içindeki tüm okullara desteğe devam edeceğiz"

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"Belde sınırları içindeki tüm okullara desteğe devam edeceğiz"
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Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif ve Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Hasan Çakar ziyaret etti.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler , belediye sınırları içinde olan Kırıkkale Erdemli ve Yiğitler köylerimizdeki 88 ilkokul öğrencimizin Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda yine Kırıkkale, Erdemli ,Yiğitler Dilekkaya ve Gaziköy’den , 141 öğrencimizin de Polatpaşa Lisesi’nde eğitimini sürdürdüğünü bu nedenle belde sınırları içindeki çocuklara verdikleri hizmet ve eğitimden dolayı başta Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’e Okul Müdür ve Öğretmenlerine çok teşekkür etti.

Başkan Ali Karavezirler konuşmasının devamında Belde sınırları içinde bulunan tüm okullara Belediye olarak verdiklari desteği bu okullarımıza da vereceğini belirterek ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

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