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Belça yönetiminden çalışanlarına jes

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1 Mayıs işçi bayramını buruk geçiren personelin bayramlık sevinci.

Belça yönetiminden çalışanlarına jes

Ülkemizde ve dünyada yarın kutlanacak olan 1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl buruk kutlanacak olmasına karşın ülkemizde çalışan işçi ve emekçilere işverenleri jest yapıyor. Bu işverenlerden biri de Belça yönetimi oldu. Belça yönetimi bu yıl 1 Mayıs nedeniyle tüm çalışanlarına izin verirken onlara 300 TL'lik bayramlık da verme kararı aldı. Bu karar sonrası çalışanlar memnuniyetlerini dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.

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