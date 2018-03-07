Beklenen randevu bugün

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“Türkiye ile iyi ilişkiler bizim için yaşamsal önemde”

Hükümetin Ankara’dan beklediği randevu geldi. Başbakan Erhürman ile Dışişleri Bakanı Özersay, TC Başbakanı Binali Yıldırım’ın resmi davetlisi olarak dün akşam Ankara’ya gitti. Erhürman, “TC ile iyi ilişkiler bizim için yaşamsal önemde” dedi

Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım’ın resmi davetlisi olarak dün akşam Ankara’ya gitti. Başbakan ve Başbakan Yardımcısı saat 21.00’de tarifeli uçakla adadan ayrıldı.

Başbakan Erhürman, Ercan Havaalanı’nda basına açıklama yaptı ve Ankara ziyaretinin gündemine ilişkin soruları yanıtladı,

“TC ile iyi ilişkiler bizim için yaşamsal önemde” vurgusunda bulunan Başbakan Erhürman, Ankara'da TC Başbakanı Yıldırım ile Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile bugünkü görüşmelerinin kesinleştiğini ifade etti. Erhürman, diğer Türkiye yetkilileriyle de görüşmelerinin söz konusu olabileceğini kaydetti.

Resmi temaslarına bugün başlayacak Erhürman ve Özersay’ın buakşam adaya dönmesi bekleniyor.

Dün gece Ercan Havaalanı’nda basına açıklama yapan ve Ankara gündemlerine ilişkin soruları yanıtlayan Erhürman, “Birkaç konuyu, birkaç proje fikrimizi Sayın Yıldırım’a da açmak niyetindeyim” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkilerin yaşamsal önemde olduğunu söyleyerek, TC Başbakanı Binali Yıldırım ile bugün gerçekleştirecekleri görüşmede ilişkilerin gelişmesi, iyi şekilde devamı için ellerinden gelen çabayı karşılıklı göstereceklerini teyit edeceklerini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak ekonomik mali protokol, Kıbrıs sorunu ve hidrokarbon gibi konularda görüş alışverişine ihtiyaç olduğunu belirten Erhürman, “Bizim Türkiye ile her zaman görüşmemiz gereken, ihtiyaç hissettiğimiz, birçok konu var. Zaman el verdiği ölçüde bütün konuları masaya yatırmaya çalışacağız” dedi.

Henüz Türkiye ile imzalanacak ekonomik ve mali protokolün ekipler düzeyinde çalışılmasına başlanmadığını, bunun 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülmesi tamamlanmadan mümkün olmadığını ifade eden Başbakan Erhürman, çeşitli bakanlıkların ve Başbakanlığın projelerin neler olabileceği konusunda çalışma başlattığını söyledi.

“TÜRKİYE YOĞUN VE SIKINTILI BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR… KISA ZAMANDA RANDEVU VERİLMESİ MÜMKÜN OLMADI”

Tufan Erhürman, Ercan Havaalanı’ndaki açıklamasında ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne yapacakları ziyareti değerlendirdi.

Hükümetin güvenoyu almasından sonra teamül gereği ilk resmi yurtdışı ziyaretlerini Türkiye Cumhuriyeti’ne yapmak üzere Başbakan Binalı Yıldırım’dan randevu talep ettiklerini kaydeden Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nin yoğun ve sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, bu nedenle kendilerine kısa sürede randevu verilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

İlk resmi ziyaretin Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılmasının KKTC için bir teamül olduğunu da anımsatan ve “Bu çok da iyi bir teamül” diyen Başbakan Erhürman hükümet kurulduğu günden beri Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkilerin önemli olduğunu söylediklerini anımsattı.

Başbakan Tufan Erhürman, “Türkiye ile iyi ilişkiler bizim için yaşamsal önemde. Sayın Binali Yıldırım ile görüşmemizde ilişkilerin gelişerek, daha da iyi bir şekilde devamı için elimizden gelen çabayı karşılıklı olarak göstereceğimizi bir kez daha teyit edeceğiz” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ve Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile görüşmelerinin kesinleştiğini kaydeden Erhürman, “Esas itibarıyla ilk resmi yurt dışı ziyaretimizi Sayın Başbakanla görüşmek amacıyla gerçekleştiriyoruz ama bunun dışında TC yetkilileri ile görüşmek de söz konusu olabilir” ifadelerine yer verdi.

Başbakan Erhürman, “Ankara gündeminizde neler var?” sorusunu yanıtında, kısa süre sonra ekonomik ve mali protokolün gündeme geleceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Muhtemelen bu konuya da değineceğiz ama onun da ötesinde biz açıkçası ilişkileri nasıl daha iyiye götürebiliriz, nasıl KKTC’nin kalkınması meselesinde el ele, işbirliği yaparak daha fazla yol katabiliriz bunu görüşeceğiz. Kıbrıs sorunun çözümüyle ilgili meseledeki pozisyonlarımız konusunda görüş alışverişi yapma ihtiyacı doğal olarak var. İçinde bulunduğumuz koşulları değerlendirme ihtiyacımız var. Hidrokarbon meselesi ile ilgili Sayın Dışişleri Bakanımızın girişimleri olmuştu. Bununla ilgili de görüş alışverişinde bulunma ihtiyacımız var. Yani bizim zaten Türkiye ile her zaman görüşmemiz gereken, ihtiyaç hissettiğimiz, birçok konu var. Zaman el verdiği ölçüde bütün konuları masaya yatırmaya çalışacağız.”

“ANKARA BİZİM İÇİN 2’NCİ VATANDIR… GENÇLİK YILLARIMIZ BURADA GEÇTİ”

Hem kendisinin, hem de Özersay’ın Ankara’da eğitim gördüğü ve burada uzun yıllar yaşadığı konusuna değinilerek, hislerinin sorulması üzerine Başbakan Erhürman şunları söyledi:

“Ankara, Kudret Özersay ile ortak konumuz. Ben 13 yıl, Kudret Bey de 12 yıl Ankara’da yaşadı. Burası bizim için 2’nci vatandır. Gençlik yıllarımız orada geçti. Ankara’ya gitmek, burayı tekrar görmek benim için her zaman keyiftir. Fırsat bulur da öğrencilik yıllarımızı geçirdiğimiz yerlerde dolaşabilirsek bu ayrıca bir keyiftir. Başbakan olarak gitmek bende ayrı duygular yaratmıyor. Geçmişte Ankara’ya giderken ne hissediyorsam yine aynı şeyleri hissediyorum.”

Başbakan Erhürman, ekonomik ve mali protokol konusunda ekiplerin kurulmasıyla ilgili girişim olup olmadığıyla ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

“Bütçe görüşmeleri biter bitmez zaten ekonomik ve mali protokol gündeme gelecek. Ekipler de iki taraftan oluşur. Kendi bünyemizdeki çalışmalarımızı yavaş yavaş başlattık. Bu işin hazırlığı önemli. Bütçe epeyce vaktimizi aldı ama bir yandan da özellikle geliştirebileceğimiz projeler neler olabilir diye çeşitli bakanlıklarımızda ve Başbakanlığımızda çalışmaları başlattık.

Birkaç konuyu, birkaç proje fikrini, orada Sayın Yıldırım’a da açmak niyetindeyim. En azından kafamızdan neler geçtiğini paylaşmak isterim. Ama resmi olarak taraflar ekiplerini kurdu ve protokol için çalışmaya başladı diye bir durum yok. Bütçe bitmeden bunu yapmamız mümkün değil.”